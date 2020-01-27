HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da narkotik operasyonu: 3 tutuklu

Bursa’da narkotik operasyonu: 3 tutuklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E., E.K., E.Y.

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E., E.K., E.Y. ve N.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu sattığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 320 gram kannabinoid, 215 gram metamfetamin, presleme cihazı ile çok sayıda paketlemede kullanılan vakumlama poşetleri ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. E.E., E.K., E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Rize Sağlık Müdürü’nün babası Samsun’da ölü bulunduRize Sağlık Müdürü’nün babası Samsun’da ölü bulundu
Şanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonu: 6 tutuklamaŞanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonu: 6 tutuklama
Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!Yetişkin film yıldızı erkekte 'en sevdiği' şeyi açıkladı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Deprem şakasına para cezası

Deprem şakasına para cezası

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.