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Bursa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve "sabotaj" ihtimali olduğu değerlendirilen orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli-Mustafakemalpaşa sınırındaki Ömeraltı Mahallesi yakınlarında 5-6 noktada orman yangını çıktı.

"Sabotaj" olduğu değerlendirilen yangına Bursa ve çevre illerden ekipler sevk edildi.

Toplam 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale edilen yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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