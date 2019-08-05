HABER

Bursa'da orman yangını (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 22:07 | Son Güncelleme

10 SAATTLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını (5)

10 SAATTLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, saat 21.00 itibariyle yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen destek ekipler, yangının yeniden başlama tehlikesine karşın gece boyu bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirip, nöbet tutacak.
Öte yandan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yangına ilişkin konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ''7 helikopter ve çevre illerimizden gelen destek ekipler ile yangın 21.00 saati itibariyle kontrol altına alındı. 12 bölgede devam eden yangının, 11 bölgesi tamamen söndürüldü. Şu anda 1 bölgede ufak bir alevlenme var. Çok kısa bir sürede buranında söneceğini düşünüyoruz. Ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Bursa Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz, sabotaj iddialarını araştırıyor'' dedi.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da orman yangını (5)Bursa'da orman yangını (5)Bursa'da orman yangını (5)Bursa'da orman yangını (5)

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Alev alan tur otobüsünü, şans eseri bölgeden geçen arazöz söndürdüAlev alan tur otobüsünü, şans eseri bölgeden geçen arazöz söndürdü
Baraja giren çoban kaybolduBaraja giren çoban kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.