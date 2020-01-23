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Bursa’da tavuk alma cinayetinin zanlısı mahkemede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Bursa’da davullu zurnalı tavuk alma eğlencesinde gürültü yüzünden çıkan kavgada Aytaç Balı’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mustafa Soylu’nun yargılanmasına başlandı.Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak’ta geçen geçen yıl ağustos ayında meydana geldi.

Bursa’da davullu zurnalı tavuk alma eğlencesinde gürültü yüzünden çıkan kavgada Aytaç Balı’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mustafa Soylu’nun yargılanmasına başlandı.
Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak’ta geçen geçen yıl ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel tavuk alma eğlencesi tertip etti. Saat 01.00 sıralarında toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı duruma tepki gösterdi. Mahalleli ile gençler arasında çıkan kavgada Aytaç Balı karnından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde yatan ve nabzı atmayan Aytaç Balı’ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç Balı hastanede hayatını kaybetti. Balı’yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Mustafa Soylu tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yargılanmasına başlandı
Aytaç Balı’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Mustafa Soylu’nun yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Olay gecesi geç saatlerinde gürültüye uyandığını ve ne olduğunu anlamak için sokağa indiğinde kavganın başladığını ve annesi ile babasına müdahale edildiğini belirten Soylu,"Kavga çıktığında kalabalık dağılmadı, bana saldırmaya devam ediyorlardı. Arabamda kendi yaptığım bir bıçak vardı, bıçağı almaya koşarken korkup kaçsınlar diye ’Hepinizi delik deşik edeceğim’ diye bağırdım. Sol elime bıçağı aldım ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım" diyerek kimseyi bıçaklamadığını söyledi.
Olay gecesi hayatını kaybeden Aytaç Balı’nın ağabeyi Aykut Balı da kavgada kardeşinin bıçaklanma anını görmediğini söyleyerek, "Kardeşimi bıçaklamış ama ben o anı göremedim. Sonra kendisine sarılarak ağabey yapma dedim. Bir süre sonra ben şahsı bıraktım, arkasını dönüp uzaklaştı. Geri döndüğümde kardeşimi yerde gördüm. Şuuru kapalıydı, daha sonra müdahale ederek ambulans çağırdık" dedi.
Mahkeme heyeti, çevrede bulunan kamera kayıtlarının bir sonraki mahkemede izlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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