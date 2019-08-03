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Bursa’da trafiğe açılış düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki Bursa programı çerçevesinde trafiğe düzenleme getirildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "04 Ağustos 2019 Pazar günü 15.30’dan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilimizde gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde etkinlikler bitene kadar; Bursa Şehir Hastanesi’nden İstanbul istikametine otobanı takiben şehir merkezi yol ayrımına kadar olan kısım ile İstanbul Yolu Caddesi şehir merkezi geliş istikameti ve bağlantı yolları - Demirtaş Köprülü Kavşak (Terminal Kavşağı) - AS Merkez Lambalar - Panayır Lambalar - Buttim Kavşağı - Özdilek Lambalar - Avrupa Konseyi Bulvarından İstanbul Yolu Caddesine katılım yanyol - Metro Lambalar - Beşyol Kavşağı - Gençosman Kavşağı ve Merinos istikameti - Kent Meydanı - Uluyol Lambalar - Hakimiyet Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlantı yolları - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kavşak - Varyant Altı - Altıparmak Caddesi çıkış - Zafer Plaza Önü - Bilecik Lambalar - Çakırhamam Kavşağı - Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Heykel önü - Setbaşı Kavşağı - İnönü Caddesi - Dörtyol Lambalar - Tahal Caddesi (Bıçakçılar Girişi) - Demirtaşpaşa Köprülü Kavşak - Kemal Bengü Caddesinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na gidiş istikameti - Ankara Yolu şehir merkezine geliş istikameti - Büyükşehir Belediyesi önüne çıkan bağlantı yolları kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılacağından görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet edilmesi ve kesinlikle parklanma yapılmaması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki Bursa programı çerçevesinde trafiğe düzenleme getirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "04 Ağustos 2019 Pazar günü 15.30’dan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilimizde gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde etkinlikler bitene kadar; Bursa Şehir Hastanesi’nden İstanbul istikametine otobanı takiben şehir merkezi yol ayrımına kadar olan kısım ile İstanbul Yolu Caddesi şehir merkezi geliş istikameti ve bağlantı yolları - Demirtaş Köprülü Kavşak (Terminal Kavşağı) - AS Merkez Lambalar - Panayır Lambalar - Buttim Kavşağı - Özdilek Lambalar - Avrupa Konseyi Bulvarından İstanbul Yolu Caddesine katılım yanyol - Metro Lambalar - Beşyol Kavşağı - Gençosman Kavşağı ve Merinos istikameti - Kent Meydanı - Uluyol Lambalar - Hakimiyet Kavşağı - Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlantı yolları - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kavşak - Varyant Altı - Altıparmak Caddesi çıkış - Zafer Plaza Önü - Bilecik Lambalar - Çakırhamam Kavşağı - Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Heykel önü - Setbaşı Kavşağı - İnönü Caddesi - Dörtyol Lambalar - Tahal Caddesi (Bıçakçılar Girişi) - Demirtaşpaşa Köprülü Kavşak - Kemal Bengü Caddesinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na gidiş istikameti - Ankara Yolu şehir merkezine geliş istikameti - Büyükşehir Belediyesi önüne çıkan bağlantı yolları kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılacağından görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet edilmesi ve kesinlikle parklanma yapılmaması gerekmektedir. Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Etibank Caddesi ve 2. Kanal Caddesi’nden Merinos Caddesi istikametine akımlar 18.00’den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek etkinlik tamamlanıncaya kadar araç trafiğine kapatılacaktır. T1 (İpekböceği) hattı saat 17.00’den itibaren etkinlik bitene kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçişleri esnasında görevlilerimizce yapılacak uyarı ile kısa süreli bekletilecektir” denildi.

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