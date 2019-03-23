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Bursa’da turizmde tanıtım atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Bursa’nın değerlerini uluslararası fuarlarda ön plana çıkarırken, diğer taraftan kente gelen yabancı turistlere rehberlik edecek olan turizm danışma bürosunu yenilenen formatı ile hizmete açtı.

Bursa’da turizmde tanıtım atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Bursa’nın değerlerini uluslararası fuarlarda ön plana çıkarırken, diğer taraftan kente gelen yabancı turistlere rehberlik edecek olan turizm danışma bürosunu yenilenen formatı ile hizmete açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde Bursa’nın turizmden aldığı payı daha da arttırmanın derdi içinde olduklarını söyledi.
Sahip olduğu, tarihi, kültürel ve doğal birçok özelliğe rağmen turizmden hak ettiği payı alamayan Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın tanıtım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle son zamanlarda uluslararası fuarlara katılarak Bursa’nın değerlerini dünya vitrinine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik edecek olan turizm danışma bürosunu hem yeniledi hem de daha işlevsel hale getirdi. Ulucami’nin yanında bulunan turizm danışma bürosu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden devralındı. Bursa’nın tüm değerlerini betimleyecek şekilde yeniden düzenlenen danışma ofisinde yabancı dil bilen personel ve kente dair tanıtım dokümanlarıyla hem Bursa’nın tanıtımı yapılacak hem de turistlerin doğru şekilde bilgi alması sağlanacak.
"Potansiyelimiz güçlü"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Tarihi Çarşı Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ve turizmcilerle birlikte yenilenen turizm danışma ofisini ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediyesi’nin ‘şehrimi tanıyorum çünkü geziyorum’ projesi kapsamında kenti gezen öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Aktaş, sohbet ettiği öğrencilere mangala oyunu hediye etti. Daha sonra turizm danışma ofisini gezen Başkan Aktaş, “Bursa’da bugüne kadar turizmle alakalı öneli çalışmalar yapıldı. Ama bunları katlayacak hamleler yapmamız gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Turizm anlamında potansiyelimiz çok yüksek. Tarih turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, termal turizm, kongre turizmi hatta eğitim turizmi gibi geliştirilebilecek bir sürü alınımız var. Ancak aldığımız turist sayısı buna karşılık çok az. Bu noktada adımlarımızı bir bir atıyoruz. Turizm danışma ofisimiz de burada çok gelişi güzel hizmet veriyordu. Burayı yeniden düzenledik ve yabancı dil bilen personelimizle, kendimizi tanıtan yayınlarla daha aktif şekilde hizmet vereceğiz” dedi.
Turizm zabıtası
Özellikle tarihi çarşı yönetimlerinin ısrarla istediği konulardan birinin de turizm zabıtası olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Sultan Külliyeleri başta olmak üzere tüm turistik bölgelerde turizm zabıtası uygulamasını da başlattıklarını söyledi. Yabancı dil bilen zabıta personelinin hem turistlere yardımcı olacağını hem de bölgedeki aksaklıklara anında müdahale edeceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Turizm danışma büromuz, turizm zabıtamız bunun yanında milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenlerinin kendimizi tanıtması gibi etkinliklere turizmde çıtayı yükseltmek istiyoruz” dedi.
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle turizm danışma ofisi ile önemli bir eksikliği giderdiğini belirterek, turizme katkıları nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Bursa’da turizmde tanıtım atağı

Bursa’da turizmde tanıtım atağı

Bursa’da turizmde tanıtım atağı

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