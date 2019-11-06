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Bursa'da üniversite öğrencisi kök hücre nakli bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:59 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve lenf kanseri teşhisi konulan üniversite öğrencisi Elif Azra Bulut, uygun kök hücre bulunursa sağlığına kavuşacak - Genç kızın babası Tahir Bulut: - "Genç insanlar bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabiliyorlar ama kurtulmanın en önemli yönü kök hücre. Bunda da tüm insanlığın bağışta bulunması, insanların birbirine hayat vermeleri gerekiyor"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve lenf kanseri teşhisi konulan 20 yaşındaki Elif Azra Bulut, sağlığına kavuşmak için kök hücre nakli bekliyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 2. sınıf öğrencisi olan Bulut, 2 ay önce aniden rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolleri yapılan genç kıza, lenf kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Elif Azra Bulut, tekrar sağlığına kavuşmak ve okuluna dönmek için kök hücre nakli bekliyor.

Genç kızın babası Tahir Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2 ay önce bu hastalığa yakalandığını ve şu anda kemoterapi uygulandığını söyledi.

Radyoterapi tedavisinin ardından kök hücre nakliyle beraber bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Genç insanlar bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabiliyorlar ama kurtulmanın en önemli yönü kök hücre. Bunda da tüm insanlığın bağışta bulunması, insanların birbirine hayat vermeleri gerekiyor. Tüm İnegöl halkımız başta olmak üzere vatandaşlarımızdan böyle bir ihtiyaç olduğunu, kök hücre tedavisi ile kurtulacağını bizden duydukları için sosyal sorumluluk projesi kapsamında, insani değerler adına böyle bir kampanya başlatıldı. Şu anda İnegöl'e hitap ediyoruz. İnegöl’de bağışlanacak olan kök hücreler belki benim kızıma uymayacak ama dünyanın başka yerinde başka bir evlat kurtulacak. Hepimiz buna ön ayak olmalıyız. Benim kızıma da inşallah olur ama olmazsa bile dünyanın başka yerinden benim kızıma da gelebilir düşüncesine sahibiz. Allah kimsenin başına vermesin."

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Bursa donör inegöl

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