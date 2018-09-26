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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırarak içeri giren polisler; B.M., H.C. ve C.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, aralarında Glock marka tabancanın da bulunduğu ruhsatsız 4 tabanca ile 1 pompalı tüfek ve 57 fişek; 113 uyuşturucu hap, 14 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik kannobinoib ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye çıkarılan B.M. isimli kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 2 sanık tutuklanarak cezaevine kondu.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaBursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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