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Bursa'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

Merkez Nilüfer ilçesinde bir dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dairede çıkan yangın söndürüldü.

Görükle Dumlupınar Mahallesi Fidan Sokakta 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan dolayı apartmanda bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Üst katlarda oturan 10 kişi itfaiye sepetiyle kurtarıldı.

Dumandan etkilelenen 10 kişiden 9'una olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilirken, Hatice Özer (70) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, kiralık olduğu öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi.

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