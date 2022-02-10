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  4. Bursalı sağlık çalışanı ATM'den 50 lira çekti, 50 bine satışa çıkardı!

Bursalı sağlık çalışanı ATM'den 50 lira çekti, 50 bine satışa çıkardı!

10.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Şenol Çam, ATM'den çektiği 50 liranın hatalı basım olduğunu görünce satışa çıkarmaya karar verdi. Paranın önce sahte olduğunu da düşünen Çam, ''Çektiğim paralardan birinde 50 TL'nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.

Bursalı sağlık çalışanı ATM'den 50 lira çekti, 50 bine satışa çıkardı!

Bursa İnegöl Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

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''ANTİKA DEĞERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM'den bir miktar para çektim. Çektiğim paralardan birinde 50 TL'nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.

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(İHA)

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Bursa
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