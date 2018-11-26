Bursa'ya şehit ateşi düştü

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - İSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in (29) Bursa'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan aile fertleri, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan ailesine, askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) Yurtsever, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Yurtsever'in oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde Şebnem Yurtsever ile hayatını birleştirdiği ve eşiyle İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

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