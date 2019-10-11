Burun estetiği kadında farklı erkekte farklı mı yapılıyor?

Feminen bir görüntü oluşmaması adına, burun ile dudak açısı, burun sırtı müdahaleleri ve burun kemiği müdahaleleri kadın hasta burun estetiğine göre erkek hastalarda farklı planlandığını dile getiren Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, “Erkeklerde burun sırtına yapılan oyukluk oldukça kötü bir görüntüye neden olur. Erkek burunlarında, burun sırtı düzdür ve burun ucunun burun sırtı ile aynı düzeyde olması daha doğrudur. Hatta bazı hastalarda burun sırtında çok hafif bir kemer bırakılması daha doğal ve güzel bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

KADINLARDA İDEAL AÇI 100 İLE 105 DERECE ARASINDA

Kadınlarda burun ile üst dudak arasındaki ideal açı 100-105 derecedir. Erkeklerde ise bu acının 90-95 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Bu acının küçültülmesi ile kalkık bir burun yapısı oluşur ki erkek hasta için oldukça feminen bir görüntü oluşmasına sebep olur” dedi.

Kadın hastalardan farklı olarak, erkek hastalarda burun kemiklerinin inceltilmemesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Baykal, “Burun kemiklerinin birbirine çok yaklaştırılması sonucu ön görünüşte olması gerekenden fazla bir incelme oluşturulursa ortaya yine feminen bir sonuç çıkacaktır. Birçok erkek hastada, burnun fazla küçültülmemesi için, burnun bazı noktalarının kıkırdak greftleri ile büyütülmesi ve bazı noktalarının ise küçültülmesi ile oluşan, dengeleyici burun estetiği ameliyatları tercih edilir” diye konuştu.