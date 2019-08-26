KADIN

Burun estetiğinde merdiven altı merkezlerden kaçının

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Vedat Oruk, burun estetiği cerrahisi için 'merdiven altı' diye tabir edilen merkezlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Burun estetiğinde merdiven altı merkezlerden kaçının

Burun ameliyatı dünyada en fazla yapılan estetik ameliyatlardan biri haline geldi. Birçok kişi, estetik açıdan kendini daha iyi hissetmek için arayışa girebiliyor. Özellikle kadınlar, burun şekillerinden kaynaklanan bozukluklar ve burunlarının yüzlerine uyumsuz olmasından şikâyet edebiliyor.

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Sosyal ve psikolojik olarak kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynayan bu cerrahi işlemin hafife alınmaması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Vedat Oruk, “Rinoplasti, burun çatısının ve içinin görünüş ve fonksiyonel olarak düzeltilmesidir. Önce hastanın burun estetiğini istemesi çok önemlidir. Tıbben burun içerisindeki eğrilikler, burun etlerinin büyüklüğü ve normalin dışındaki faktörlere bağlı olarak hastanın rahat nefes alamaması, rinoplasti için cerrahi işlem kriterleridir. Yüz gelişimini tamamlamış, genelde 18 yaşındaki herkese yapılabilir. Bu yaş, kızlarda 17’ye kadar inmektedir. Burada önemli olan, yüz gelişiminin tamamlanmasıdır. Cerrahi işlem sonunda birkaç gün dışarıdan gelecek darbelere karşı burun üzerine takılan atelin durması gerekiyor. Bir haftalık iş kaybına sebep olur. Hastanın yapısına bağlı olarak geçici morarmalar meydana gelebilir” dedi.

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Burun estetiğinin sanılanın aksine sadece görünüm için değil aynı zamanda nefes alma problemi olanlarda da yapılan bir işlem olduğunu ifade eden Op. Dr. Oruk, “İşlem sonrası hastanın yüz ifadesinde değişiklikler oluşabiliyor. Burundaki değişiklik, doğal olarak hastanın yüz ifadesine, mimiklerine yansır. Rinoplasti cerrahisi, ehil ellerde ve alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bunun eğitiminin alınmış olması şart. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz veya branş dışı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Aksi halde istenmeyen sonuçlar kaçınılmaz olabilir. Rinoplasti konusunda Türkiye, dünyanın başkenti sayılabilir. İşin uzmanına başvurulması, sağlıklı sonuçların elde edilmesini temin eder” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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