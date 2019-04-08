KADIN

Burun estetiğinde yeşil meyve tüyosu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, burun estetiği olan hastaların burunda oluşan ödemlerini atması için yeşil meyve tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Burun estetiğinde yeşil meyve tüyosu

Burun estetiği olan hastaların en büyük şikayetlerinin başında gelen şişkinlik problemine Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu’ndan ‘yeşil meyve’ önerisi geldi. Özel Ege Sante Tıp Merkezinden Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, yeşil meyvelerin vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olduğunu belirtti.

7

Hastaların ameliyat öncesi en çok çekindiği konular arasında şişkinlik ve morarmanın geldiğini belirten Durmuşoğlu, “Burun estetiği düşünen hastaların en çekindiği konulardan burunda oluşacak şişlikler ve morluklar geliyor. Elbette bu ameliyatın getirdiği bir yan etki var. Erken dönemde özellikle birkaç hafta içerisinde bir miktar şişliğimiz oluyor ve göz altında bir miktar morarma oluyor. Çok belirgin oluşan şişlikler bir haftada geçiyor. Ama burunda devam eden özellikle bizim baktığımızda anladığımız bir şişlik birkaç ay sürebilir. Bu ödemleri geçirmek için masaj çok önemli. Uygun şekilde yapılacak masajlarla bu şişliğin hızla azaldığını biliyoruz” dedi.

SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

2

Fazla su tüketiminin ödemi geçirmek için kullanılan yöntemler arasında yer aldığını belirten Durmuşoğlu, “Hastalarıma şişlik ve ödemin atılması için verdiğim bir besin reçetem var. İlk önerim su tüketimini fazla yapmaları. Su tüketiminin yeterince olmasının ödemi hızlıca çözdüğünü biliyoruz. Bunun yanında yeşil renkli meyve ve sebzeler tercih edilebilir. Antioksidan özelliği olan ve vitamin bakımından da zengin olan bu meyveler bu besin öğeleri vücutta oluşan hem zararlı maddelerin atılması ve oluşan ödeminde azalmasında yararlı olmaktadır” diye konuştu.

MAYDANOZU EKSİK ETMEYİN

1

Yeşil meyvelerin şişliklerin daha çabuk geçmesine yardımcı olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, “Kahvaltıda maydanozu eksik etmemek lazım. Maydanozun içerisindeki etkenler, vücuttaki ödemin atılmasında yararı olacaktır. Ara öğünlerde şeker dengesiniz sağlamak istersek de tercihimizi kividen yana kullanabiliriz. Özellikle yaz mevsimine geçiş yaptığımız şu günler de salatalık tüketimini ben hastalarıma öneriyorum. Normal çay yerine günde bir bardak yeşil çay da tercih edilebilir. Hastalarımız bu meyvelerle ödemin atılmasını hızlandırabilirler” ifadelerini kullandı.

9

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!
Sadece kendisi değil kokuları da ünlü!Sadece kendisi değil kokuları da ünlü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burun estetiği burun ödemini atmak için tüketilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Acun'dan Survivor'da diskalifiye açıklaması!

Acun'dan Survivor'da diskalifiye açıklaması!

Güzelliği yalanmış! Seksi modelin sırrı ortaya çıktı!

Güzelliği yalanmış! Seksi modelin sırrı ortaya çıktı!

Sadece kendisi değil kokuları da ünlü!

Sadece kendisi değil kokuları da ünlü!

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En güzel kozmetik: Uyku!

Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!

Sadece kendileri değil kokuları da ünlü! İşte ünlü kadınların çantalarından ayırmadığı parfümler

Sadece kendisi değil kokuları da ünlü!

Estetik trendlere kadınlar mı yön veriyor?

Estetik trendlere onlar mı yön veriyor?

Güzellikte yeni trend! Yüze bütünsel dokunuş

Güzellikte yeni trend! Yüze bütünsel dokunuş

'Bikini izlerini ortadan kaldırıyor' diye satışa sundular! Talebe yetişmeye çalışıyorlar

'İnanılmaz ama bronzluk çizgileri geçmişte kaldı' deyip satışa sundular

Araştırma: Bilim insanlarından yaşlanmayı yavaşlatacak protein keşfi

Bu protein yaşlanmayı yavaşlatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.