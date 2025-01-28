Burun estetiğinden sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi! Çok konuşulan operasyon: "Eskisi daha iyiymiş"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da gerçekleştirilen bir burun estetiği operasyonun sonuçları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Brezilyalı doktor hastanın operasyondan önceki ve sonraki halini sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak beklediği tepkileri alamadı. Çünkü sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının eski halinin daha güzel olduğunu savundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eskisi daha iyiymiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İki kişiye daha burun çıkar oradan" yorumunda bulundu.