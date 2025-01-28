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  4. Burun estetiğinden sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi! Çok konuşulan operasyon: "Eskisi daha iyiymiş"

Burun estetiğinden sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi! Çok konuşulan operasyon: "Eskisi daha iyiymiş"

28.01.2025 16:15
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 16:15
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Brezilya'nın Natal bölgesinde gerçekleştirilen bir estetik operasyonu görenleri şaşırttı. Burun ameliyatı olan kadının öncesi ve sonrası görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölündü. Kullanıcıların bazıları kadının estetik operasyondan önceki halinin daha güzel olduğunu savundu. Bazı kullanıcıları ise yeni halini beğendiklerini söyledi.

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'da gerçekleştirilen bir burun estetiği operasyonun sonuçları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Brezilyalı doktor hastanın operasyondan önceki ve sonraki halini sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak beklediği tepkileri alamadı. Çünkü sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının eski halinin daha güzel olduğunu savundu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eskisi daha iyiymiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İki kişiye daha burun çıkar oradan" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik
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