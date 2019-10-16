Burun estetiğinin sağlık turizmine etkisi gün geçtikçe artıyor!

Ülkemizin bulunduğu coğrafyada burun şekil bozukluğuna sık rastlanması, burun deformitelerdeki çeşitlilik ve burun şekil bozukluğuna nefes problemlerinin de sıkça eşlik etmesi burun estetiği ameliyatlarının sık yapılmasına ve bu konu ile uğraşan cerrahların tecrübe kazanmasını sağladı.

Ülkemizde dünya geneli ile karşılaştırıldığında, burun estetiği ameliyatları konusunda tecrübeli cerrhaların ve ameliyatları gerçekleştirebilecek çok sayıda donanımlı hastanenin varlığı, ameliyat öncesi ve sonrası özenli bakım, ameliyat sonrası iyileşme döneminde hastaların gezebilecekleri tarihi ve turistik mekanlar, çok sayıda konforu yüksek konaklama seçeneği ve ameliyat fiyatlarının bu kalite seviyesine göre hesaplı olması gibi nedenlerle çok sayıda hasta giderek artan oranda başta İstanbul olmak üzere ülkemize ameliyat olmak için geliyor.

BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE GELEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Aynı zamanda son yıllarda Türk hekimlerinin artan tecrübe ile birlikte burun estetiği konusunda literatüre ciddi oranda bilimsel katkılarının olması, uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak davet edilmeleri ve ilgi görmeleri gibi nedenlerle bu konuda ülkemiz uluslararası platformda söz sahibi bir noktaya geldi.

BURUN ESTETİĞİ İÇİN EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDEN GELİNİYOR?

Burun estetiği için ülkemize gelen hastalar ağırlıklı olarak Avrupa, Orta doğu ülkeleri ve Rusya dan gelmekle birlikte, daha az oranda ABD, Avustralya ve Kanada gibi uzak ülkelerden de geliyor.

Rinoplasti için gelenler arasında Avrupa'da yaşayan Türk nüfus, Avrupa’dan gelen hastalar arasında önemli bir yer tutuyor. Ülkemizde yurtdışından gelen hastaları ameliyat edebilecek çok sayıda modern, donanımlı ve yetişmiş personele sahip sağlık merkezi var. Bunların çoğu Dünya standartlarında, hem tıbbi hem de otelcilik hizmeti açısından donanımlı kurumlar.

HEM SAĞLIK HEM TURİZM

Ülkemizin tarihi ve turistik mekanları açısından zengin olması, alışveriş imkanı gibi faktörler de sağlık turizmini olumlu etkileyen faktörler. Hastalar operasyon sonrası ülkelerine dönünceye kadarki dönemi gezerek geçirebilmekte böylece sağlık amacı ile gelişleri aynı zamanda turistik bir geziye de dönüştü. Tüm faktörler değerlendirildiğinde ülkemizin burun estetiği ameliyatları konusunda bir cazibe merkezi haline geldiğini ve iyi bir noktada olduğunu söylemek yanlış olmaz.