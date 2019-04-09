Burun kemiğindeki eğrilik sinüziti tetikliyor

Sinüsler, soluduğumuz havayı nemlendirir, ısıtır, mikroplardan temizlenmesine yardımcı olur, kafa kemiklerimizin hafifletilmesini sağlar ayrıca sesimizin karakteristik şekilde oluşmasında önemli bir rol oynar. Burundaki tıkanıklık sonucunda sinüsler doğru şekilde havalanmazsa içlerinde bakteri ya da virüs birikir bu da bakteriyel sinüzite neden olabilir.

SİNÜZİTİN İKİ FARKLI TİPİ VAR

’Sinüzit, hastada yol açtığı sorunların süresine göre ‘kronik’ ve ‘akut’ olmak üzere isimlendirilir. Kronikleşmiş yani süreklilik taşıyan sinüzit, 3 aydan fazla sürerken, koyu renkli burun ve geniz akıntısı, yerleşmiş burun tıkanıklığı ve baş ağrısı olarak yaşanabilir.

Kronik sinüzit ilaç tedavisine dirençlidir ve genellikle cerrahi olarak tedavi edilir.

Akut sinüzit ise; belirli dönemlerde ortaya çıkar, sarı ya da yeşil kanlı burun akıntısı, aralıklar ile yaşanan yüz ve baş ağrısı, ateş, göz çevresinde ağrı belirtileri ile meydana gelir.

Genellikle kısa süreli antibiyotik tedavisi ile hastanın şikayetleri düzelir. Belirli dönemlerde yaşanan nezle veya grip, 5-7 günden daha uzun süre devam ederse, yaşanan sağlık problemi çok yüksek ihtimalle sinüzittir. Ayrıca alerjisi olan hastalarda sinüzite daha sıklıkla rastlanır. Bu nedenle akut hastalık kronikleşmeden mutlaka bir Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir.