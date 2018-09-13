HABER

Burundi'de BM yetkilileri "istenmeyen kişi" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 02:05 | Son Güncelleme

Hükümet, ülkedeki insan hakları ihlallerini inceleyen BM Soruşturma Komisyonu üyesi 3 yetkiliyi istenmeyen kişi ilan etti

Burundi hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) Burundi Soruşturma Komisyonunun 3 üyesini "istenmeyen kişi" ilan ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından komisyon üyeleri Senegal asıllı Doudou Diene, Kamerun asıllı Lucy Asuagbor ve İngiliz asıllı Françoise Hampson'a mektup gönderildi. Mektupta, BM tarafından ülkedeki insan hakları ihlallerini incelemekle görevlendirilen komisyonun 5 Eylül'de yayımladıkları raporun Burundi gerçeklerini yansıtmadığı belirtildi.

Bu nedenle, komisyon üyelerinin tüm ülkede istenmeyen kişi ilan edildiği aktarılarak, bunu dikkate almaları talep edildi.

Bujumbura yönetimi, BM'nin geçen hafta açıkladığı, ülkede 2016-2018 yıllarında insanlığa karşı suçlar işlendiğine yönelik raporunu kesin bir dille reddetmiş ve siyasi bir amaç taşıdığını savunmuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM Burundi Soruşturma Komisyonu tarafından 5 Eylül'de açıklanan raporda, Burundi'de 2016 yılından bu yana iktidar partisinin gençlik kanadı, istihbarat teşkilatı ile polis tarafından insanlığa karşı suçlar, yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, keyfi tutuklamalar, işkence ve diğer acımasız, insani olmayan, küçültücü muameleler işlendiği ileri sürülmüştü.

Raporda, bu eylemlerin kurbanlarının genelde hükümet karşıtları olduğu iddia edilmiş, insan hakları ihlalleri ve buna karşı alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekilerek, BM İnsan Hakları Konseyinin komisyonun görev süresini uzatması istenmişti.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için kurulmuştu.

Burundi hükümeti, komisyonda yer alan müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekildiğini duyurmuştu.

Bujumbura yönetimi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini ülke hakkında aleyhinde raporlar hazırlamakla suçlayarak, komiserin ülkedeki ofisiyle iş birliğini sonlandırmıştı.

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos tarihli son verilerine göre, şiddet olaylarında binden fazla insan öldü, 400 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

PARTNERBüyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...Büyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...
Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendiÇanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi
Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı varSon dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Burundi insan hakları istenmeyen kişi

En Çok Okunan Haberler

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Nihat Doğan'ın evinde alıkoyduğu iddia edilen iki kızın ailesi şikayetlerinden vazgeçti!

Nihat Doğan'ın evinde alıkoyduğu iddia edilen iki kızın ailesi şikayetlerinden vazgeçti!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda MİT ve polisten ortak operasyon! PKK şüphelisi operasyonla yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.