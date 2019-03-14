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Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Adana'da Havalimanı'nda 1 kilo 100 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile yakalanan 'Business Class' yolcuları Kaya O. (51) ve Tugay T. (58), "Buraya kebap yemeye geldik" dedi.

Business Class'da 'Coco' şoku: Kebap yemeye geldik

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana Havalimanı'nın da hassas burunlu narkotik köpeği 'Coco' ile rutin uygulama yaptı.

Narkotik köpeği, uçağa yüklenmek üzere olan bir valize tepki verdi. Valizi inceleyen ekipler, vakumlu poşetler içinde konulan 1 kilo 100 gram değiştirilmiş esrar buldu.

Valizin ise, 'Business Class' yolcusu olan Kaya O.'ya ait olduğu öğrenildi. Havalimanın 'CIP' bölümüne giden polisler, Kaya O. ve arkadaşı Tugay T.'yi gözaltına aldı.

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'KEBAP YEMEYE GELDİK'

Şüpheliler ilk sorgusunda, "İstanbul'dan Adana'ya kebap yemeye geldik. Biz emekliyiz, kebap yedik, gezdik" dedi. Kaya O. ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Coco adana uyuşturucu havalimanı köpek

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