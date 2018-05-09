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Bütün sırrı elbisesinin altındaymış

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Amerikalı TV yıldızı Kim Kardashian önceki gün ailesinin de katıldığı Business Of Fashion yemeğine kıyafetiyle damga vurdu. Versace marka elbisesiyle göz dolduran Kardashian'ın içine giydiği korse sosyal medyanın diline düşmekten geri kalmadı.

Bütün sırrı elbisesinin altındaymış

Business Of Fashion dergisine özel baskıyla kapak olduktan sonra derginin New York'ta düzenlediği akşam yemeğine katılan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, bu defa gündeme, elbisesinin içine giydiği korseyle geldi.

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Sarı Versace elbise ve aynı renk ayakkabılarıyla göz dolduran Kardashian için sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu.

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Kardashian'a, 'Bütün sırrı elbisesinin altında, onun bu görünüşüne aldanmayın foyası ortada' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar Kardashian'a destek mesajlarını iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian korse Business Of Fashion

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