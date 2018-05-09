Bütün sırrı elbisesinin altındaymış

Business Of Fashion dergisine özel baskıyla kapak olduktan sonra derginin New York'ta düzenlediği akşam yemeğine katılan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, bu defa gündeme, elbisesinin içine giydiği korseyle geldi.

Sarı Versace elbise ve aynı renk ayakkabılarıyla göz dolduran Kardashian için sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu.

Kardashian'a, 'Bütün sırrı elbisesinin altında, onun bu görünüşüne aldanmayın foyası ortada' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar Kardashian'a destek mesajlarını iletti.