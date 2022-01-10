Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz! İşte arap sabununun şaşırtıcı kullanım alanları...

Arap sabunu, marketlerde satılan temizlik ürünlerine göre çok daha doğal ve zararsız bir içeriğe sahip olmasına rağmen temizlikteki etkisi sizi şaşırtabilir. İşte, arap sabununun kullanım alanları...

ÇAMAŞIR YIKAMADA ARAP SABUNUNUN ETKİSİ

Çamaşırları elinizde veya makinede yıkarken arap sabunu kullanabilirsiniz. Makinede normal deterjanla birlikte bir kapak arap sabunu kullanarak etkileyici sonuçlara ulaşabilirsiniz. Saten ya da ipek gibi hassas kumaşları elinizde yıkarken de bu üründen faydalanabilirsiniz.

ARAP SABUNU İLE BANYO VE MUTFAK TEMİZLİĞİ

Duşakabin, fayans, lavabo, fırın ve ocak gibi alanların temizliğini yaparken ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yağ, kireç ve farklı lekelerin temizliğinde de etkili sonuçlar alabilirsiniz.

TUVALET TEMİZLERKEN ARAP SABUNU AVANTAJI

Arap sabununu tek başına ya da farklı temizlik ürünleriyle birlikte kullanarak etkili bir tuvalet temizliği yapabilmeniz mümkün.

ARAP SABUNU İLE HALI TEMİZLEME

Ilık su ve arap sabununu karıştırarak halılarınızı yıkayabilirsiniz. Arap sabunu ve ılık su, hem mikropların kırılması hem de alerjik durumların ortadan kalkması için oldukça etkili.

PARLAYAN BULAŞIKLARIN SIRRI ARAP SABUNU

Elde bulaşık yıkarken arap sabununu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama durulamaya özen göstermeniz gerekir. Aksi takdirde bulaşıklar, sabunun yapısından dolayı yağlı kalabilir.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN ARAP SABUNU

Arap sabunu, saç bakımı konusunda da son derece faydalı. Saçları, saç derisinin doğal yapısını bozmadan narince temizler. Arap sabununa alışık olmayan saçlar, başlangıçta sertleşebilir; fakat zamanla uyum sağlayacaktır. İlk yıkamalarda saç kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

ARAP SABUNU İLE BİTKİLERE BAKIM

Bitkileri böceklerden korumak adına uygulayabileceğiniz en doğal yol ise kolayca hazırlayabileceğiniz arap sabunu spreyi.

Bir sprey şişesinin içerisine 1 litre su ile 1 tatlı kaşığı arap sabunu koyun.

Ardından şişeyi iyice çalkalayarak sabunu eritin.

Bu suyu, haftada bir çiçeklerinizin yaprak ve dallarına sıkın.

Dört hafta sonra bitkilerinizdeki böceklerden tamamen kurtulmuş olacaksınız.



