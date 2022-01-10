Bütün temizliği tek ürünle tamamlayabilirsiniz! İşte arap sabununun şaşırtıcı kullanım alanları...

Arap sabunu, marketlerde satılan temizlik ürünlerine göre çok daha doğal ve zararsız bir içeriğe sahip olmasına rağmen temizlikteki etkisi sizi şaşırtabilir. İşte, arap sabununun kullanım alanları...
Çamaşırları elinizde veya makinede yıkarken arap sabunu kullanabilirsiniz. Makinede normal deterjanla birlikte bir kapak arap sabunu kullanarak etkileyici sonuçlara ulaşabilirsiniz. Saten ya da ipek gibi hassas kumaşları elinizde yıkarken de bu üründen faydalanabilirsiniz.
Duşakabin, fayans, lavabo, fırın ve ocak gibi alanların temizliğini yaparken ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yağ, kireç ve farklı lekelerin temizliğinde de etkili sonuçlar alabilirsiniz.
Arap sabununu tek başına ya da farklı temizlik ürünleriyle birlikte kullanarak etkili bir tuvalet temizliği yapabilmeniz mümkün.
Ilık su ve arap sabununu karıştırarak halılarınızı yıkayabilirsiniz. Arap sabunu ve ılık su, hem mikropların kırılması hem de alerjik durumların ortadan kalkması için oldukça etkili.
Elde bulaşık yıkarken arap sabununu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama durulamaya özen göstermeniz gerekir. Aksi takdirde bulaşıklar, sabunun yapısından dolayı yağlı kalabilir.
Arap sabunu, saç bakımı konusunda da son derece faydalı. Saçları, saç derisinin doğal yapısını bozmadan narince temizler. Arap sabununa alışık olmayan saçlar, başlangıçta sertleşebilir; fakat zamanla uyum sağlayacaktır. İlk yıkamalarda saç kremi kullanmayı ihmal etmeyin.
Bitkileri böceklerden korumak adına uygulayabileceğiniz en doğal yol ise kolayca hazırlayabileceğiniz arap sabunu spreyi.
Bir sprey şişesinin içerisine 1 litre su ile 1 tatlı kaşığı arap sabunu koyun.
Ardından şişeyi iyice çalkalayarak sabunu eritin.
Bu suyu, haftada bir çiçeklerinizin yaprak ve dallarına sıkın.
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