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"Bütün terör örgütleriyle var gücümüzle mücadele ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: - "Bizler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bütün terör örgütleriyle, bu ülkeye fırsat vermemeye çalışan, ülkenin huzurunu, güvenini bozmaya çalışan, evlatlarımızı şehit eden bütün terör örgütleriyle var gücümüzle mücadele ediyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Bizler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bütün terör örgütleriyle, bu ülkeye fırsat vermemeye çalışan, ülkenin huzurunu, güvenini bozmaya çalışan, evlatlarımızı şehit eden bütün terör örgütleriyle var gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

İnce, AK Parti Sulakyurt İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda, 22 yıl önce kaymakamlık yaptığı Sulakyurt'ta bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine değinen İnce, "Kararınızı verirken çok büyük bir karar verdiğinizi, niçin karar vereceğinizi ve bu verdiğiniz kararın ne anlama geldiğini çok iyi düşünerek vermelisiniz. Bizler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bütün terör örgütleriyle, bu ülkeye fırsat vermemeye çalışan, ülkenin huzurunu, güvenini bozmaya çalışan, evlatlarımızı şehit eden bütün terör örgütleriyle var gücümüzle mücadele ediyoruz. Hepsini karşımıza alıyoruz. Bunların inlerine giriyoruz, mağaralarda buluyoruz ve terör örgütlerini yaşatmamaya, bu memlekette hayat vermemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İnce, Türkiye düşmanlarının bu ülkeyi yıllarca küçük gördüğünü, büyük olduğumuz halde 'sizin paranız, pulunuz, gücünüz yok' dediklerini dile getirdi.

Yıllarca on yılda bir yapılan darbe girişimleriyle Türkiye'nin terbiye edilmeye çalışıldığını söyleyen İnce, şöyle konuştu:

"Bizim dediğimiz gibi yaşayacaksınız' dediler. Bizleri ikiye böldüler. Laik, laik olmayan, Kürt, Alevi, Sünni gibi ayırımlar yapmaya kalktılar. Ama 2002 yılında sizlerin çıkardığı bir lider, bunların oyununu bozdu. Milletimizin gücünü de arkasına alarak bunlara dik durdu ve bizlere örnek oldu. Uluslararası görüşmelerde, diğer devletlerle yaptığımız toplantılarda, artık eskisi gibi değiliz. Dik durabiliyoruz, hakkımızı savunabiliyoruz. Türkiye olmadan bu coğrafyada hiçbir karar verilemeyeceğini onlara örnekleriyle anlatıp ikna ediyoruz. Bu özgüveni, cesareti bizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öğretti. Ve bizlere dedi ki; 'Bu seçim bir beka seçimidir.' Gerçekten beka seçimidir. Bu seçimde verdiğimiz oyun sadece Sulakyurt'a ait olmadığını düşünmemiz lazım. Verdiğimiz oy tüm ülkemizi, Müslüman ve Türk coğrafyasını etkilemektedir. Burada sizlerin vereceği destek, bizlerin her zaman güçlü, cesur olmasına ve yurt dışında dış güçlere karşı dik durmamıza vesile olacaktır. Sizlerden şunu talep ediyoruz, verdiğiniz oylarla bizim boynumuzu eğdirmeyin."

İnce, bu memlekette başbakan ve bakanların idam edildiğine dikkati çekerek 1980 darbesinin, 28 Şubat'ın ve son olarak 15 Temmuz'da bu vatanın evlatlarına kastedildiğini, vatanı bölmeye ve yıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer katıldı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce kırıkkale Sulakyurt

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