Bütün ünlüler deniyor! Vücutta kuru fırçalama nasıl yapılır, faydaları neler?

Son zamanların popüler vücut bakım yöntemi: Kuru fırçalama yöntemi. Ünlülerin de üzerinde uzun zaman durduğu ve kendi isimlerine fırçalar çıkarmış olduğu bir yöntemdir. Kuru fırçalama işlemi sırasında cildinize yaptığınız yumuşak masaj sonrasında sinirleriniz uyarılır. Aynı zamanda kan dolaşımınız hızlanır. Bunun sonucunda vücudunuz barındırdığı hücreleri daha hızlı yenilemeye başlar. Zaman içerisinde eskisinden daha canlı, pürüzsüz ve yumuşak bir cilde sahip olursunuz. Belli aralıklarla yapılan kuru fırçalama işlemi, selülitlerde de gözle görülür bir azalma olmasını sağlar. Gözeneklerin açılması ile enerjinizin de artmasını sağlayacak olan kuru fırçalama yönteminin detayları şu şekilde...
KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?
Kuru fırçalama birkaç adım ile vücudunuzun her noktasına uygulayabileceğiniz oldukça basit bir işlemdir. Düzenli yapılan fırçalamalar sonucunda kabusunuz haline gelen selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Ölü derilerinizden kurtulmanızı da sağlayan bu yöntem sayesinde kendinizi adeta yenilenmiş hissedeceksiniz.
Öncelikle orta sertlikte bir vücut fırçasını herhangi bir eczaneden ya da kozmetik mağazasından temin etmelisiniz. Doğal kıllara sahip bir fırça seçmeye özen göstermelisiniz. Adından da anlaşıldığı üzere genellikle kuru cilde uygulanan bir yöntemdir. Genellikle kuru cilde uygulanan bu yöntem zaman zaman vücut losyonu kullanılarak da uygulanır. Bu tamamen sizin tercihinize göre uygulanabilir.
İlk olarak dairesel hareketler ile fırçalama işlemine ayaklarınızdan başlamalısınız. Fırçalama işlemi daima kalp yönünde olmalıdır. Bundan dolayı ayaklarınızı yukarı yönlü fırçalarken boyun, omuz gibi bölgelerinizi aşağı yönlü fırçalamalısınız.
Ayaklardan başladığınız fırçalama işlemine göğüs kafesinize doğru yavaş yavaş ilerleyerek devam etmelisiniz.
Yumuşak davranmalı ve aceleci olmamalısınız. Fırçayı gereğinden fazla bastırmak cildinizi tahriş edebilir bu yüzden dikkatli olmalısınız.
Vücudunuzun her yerinde 8-10 kez arasında yavaş ve dairesel hareketler ile gezinmelisiniz.
Kuru fırçalama yöntemine en az iki dakika olacak şekilde devam etmelisiniz.
Daima vücudun merkezi olan kalbe doğru uygulanan bu yöntemi, göğüs uçları ya da genital bölge gibi hassas bölgelere uygulamamalısınız.
Uzmanlar, fırçalama işleminin duşa girmeden önce yapılmasını önerir çünkü vücudunuzdaki ölü derilerden bu şekilde daha hızlı kurtulabilirsiniz.
Hafta içerisine yayılmış belli periyotlar ile yapılması gereken bu işlem sonrasında vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmamalısınız.
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