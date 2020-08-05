KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bütün ünlüler deniyor! Vücutta kuru fırçalama nasıl yapılır, faydaları neler?

Bütün ünlüler deniyor! Vücutta kuru fırçalama nasıl yapılır, faydaları neler?

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kuru fırçalama yöntemi, sizi selülitsiz bir vücuda kavuşturur. Vücudunuzdaki ölü derilerden kurtularak daha yumuşak bir vücuda sahip olabilirsiniz. Hayalinizdeki vücuda kavuşmak için sahip olmanız gereken yalnızca uygun sertlikteki bir fırça! Peki, bu fırça vücut bakımında nasıl kullanılır? Kuru fırçalama nasıl yapılır? İşte kuru fırçalama yönteminin ayrıntıları...

Bütün ünlüler deniyor! Vücutta kuru fırçalama nasıl yapılır, faydaları neler?

Son zamanların popüler vücut bakım yöntemi: Kuru fırçalama yöntemi. Ünlülerin de üzerinde uzun zaman durduğu ve kendi isimlerine fırçalar çıkarmış olduğu bir yöntemdir. Kuru fırçalama işlemi sırasında cildinize yaptığınız yumuşak masaj sonrasında sinirleriniz uyarılır. Aynı zamanda kan dolaşımınız hızlanır. Bunun sonucunda vücudunuz barındırdığı hücreleri daha hızlı yenilemeye başlar. Zaman içerisinde eskisinden daha canlı, pürüzsüz ve yumuşak bir cilde sahip olursunuz. Belli aralıklarla yapılan kuru fırçalama işlemi, selülitlerde de gözle görülür bir azalma olmasını sağlar. Gözeneklerin açılması ile enerjinizin de artmasını sağlayacak olan kuru fırçalama yönteminin detayları şu şekilde...

KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?

Kuru fırçalama birkaç adım ile vücudunuzun her noktasına uygulayabileceğiniz oldukça basit bir işlemdir. Düzenli yapılan fırçalamalar sonucunda kabusunuz haline gelen selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Ölü derilerinizden kurtulmanızı da sağlayan bu yöntem sayesinde kendinizi adeta yenilenmiş hissedeceksiniz.

  • Öncelikle orta sertlikte bir vücut fırçasını herhangi bir eczaneden ya da kozmetik mağazasından temin etmelisiniz. Doğal kıllara sahip bir fırça seçmeye özen göstermelisiniz. Adından da anlaşıldığı üzere genellikle kuru cilde uygulanan bir yöntemdir. Genellikle kuru cilde uygulanan bu yöntem zaman zaman vücut losyonu kullanılarak da uygulanır. Bu tamamen sizin tercihinize göre uygulanabilir.

  • İlk olarak dairesel hareketler ile fırçalama işlemine ayaklarınızdan başlamalısınız. Fırçalama işlemi daima kalp yönünde olmalıdır. Bundan dolayı ayaklarınızı yukarı yönlü fırçalarken boyun, omuz gibi bölgelerinizi aşağı yönlü fırçalamalısınız.

  • Ayaklardan başladığınız fırçalama işlemine göğüs kafesinize doğru yavaş yavaş ilerleyerek devam etmelisiniz.

  • Yumuşak davranmalı ve aceleci olmamalısınız. Fırçayı gereğinden fazla bastırmak cildinizi tahriş edebilir bu yüzden dikkatli olmalısınız.

  • Vücudunuzun her yerinde 8-10 kez arasında yavaş ve dairesel hareketler ile gezinmelisiniz.

  • Kuru fırçalama yöntemine en az iki dakika olacak şekilde devam etmelisiniz.

  • Daima vücudun merkezi olan kalbe doğru uygulanan bu yöntemi, göğüs uçları ya da genital bölge gibi hassas bölgelere uygulamamalısınız.

  • Uzmanlar, fırçalama işleminin duşa girmeden önce yapılmasını önerir çünkü vücudunuzdaki ölü derilerden bu şekilde daha hızlı kurtulabilirsiniz.

  • Hafta içerisine yayılmış belli periyotlar ile yapılması gereken bu işlem sonrasında vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmamalısınız.

  • Fırçalama periyotlarını vücudunuzun durumuna göre her sabah ya da haftada üç kez olacak şekilde siz belirlemelisiniz. Ayda bir fırçanızı sabunlu su ile temizlemelisiniz. Vücut fırçanızı, kesinlikle ıslak bırakmamalısınız.
    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
    Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...
    Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...Şekil almayan en inatçı saçlar bile bu yöntemle dize geliyor! Pudra, krem...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

    Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

    Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

    Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

    Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

    Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

    Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

    Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

    Brezilya fönü için kuaföre gitmenize gerek yok! Bu adımları uygulayarak evde...

    Brezilya fönü için kuaföre gitmenize gerek yok! Bu adımları uygulayarak evde...

    Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

    Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

    İlginizi Çekebilir

    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

    İşin uzmanı açıkladı...

    İşin uzmanı açıkladı...

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Herkes gözden kaçırıyor! Avize temizliği yaparken bunlara özen göstermezseniz...

    Avize temizliği nasıl yapılır?

    Güzellik kraliçesinden cilt bakımında üzüm yağı tavsiyesi! İşte faydaları...

    Güzellik kraliçesinden cilt bakımında üzüm yağı tavsiyesi! İşte faydaları...

    Siz de herkes gibi yanlış yapıyor olabilirsiniz! Makyajda en doğru kontür uygulaması için...

    Siz de herkes gibi yanlış yapıyor olabilirsiniz! Makyajda en doğru kontür uygulaması için...

    Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

    Dudak üzerinde oluşan çizgiler nasıl geçer?

    Bu yöntemlerle evde olmasanız bile çiçeklerinizi sulayabileceksiniz! İp, pet şişe ve...

    Bu yöntemlerle evde olmasanız bile çiçeklerinizi sulayabileceksiniz! İp, pet şişe ve...

    Herkesin yanlış yaptığı süpürgelik temizliği için pratik öneriler! Sadece 7 adımda muhteşem sonuç...

    Herkesin yanlış yaptığı süpürgelik temizliği için pratik öneriler! Sadece 7 adımda muhteşem sonuç...

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.