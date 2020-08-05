Bütün ünlüler deniyor! Vücutta kuru fırçalama nasıl yapılır, faydaları neler?

Son zamanların popüler vücut bakım yöntemi: Kuru fırçalama yöntemi. Ünlülerin de üzerinde uzun zaman durduğu ve kendi isimlerine fırçalar çıkarmış olduğu bir yöntemdir. Kuru fırçalama işlemi sırasında cildinize yaptığınız yumuşak masaj sonrasında sinirleriniz uyarılır. Aynı zamanda kan dolaşımınız hızlanır. Bunun sonucunda vücudunuz barındırdığı hücreleri daha hızlı yenilemeye başlar. Zaman içerisinde eskisinden daha canlı, pürüzsüz ve yumuşak bir cilde sahip olursunuz. Belli aralıklarla yapılan kuru fırçalama işlemi, selülitlerde de gözle görülür bir azalma olmasını sağlar. Gözeneklerin açılması ile enerjinizin de artmasını sağlayacak olan kuru fırçalama yönteminin detayları şu şekilde...

KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?

Kuru fırçalama birkaç adım ile vücudunuzun her noktasına uygulayabileceğiniz oldukça basit bir işlemdir. Düzenli yapılan fırçalamalar sonucunda kabusunuz haline gelen selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Ölü derilerinizden kurtulmanızı da sağlayan bu yöntem sayesinde kendinizi adeta yenilenmiş hissedeceksiniz.