Büyücüler ölümle tehdit edip para istedi

Sivas’ta insanların inançlarını istismar edip nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas’ta yaşayan bir aile "üzerlerindeki huzursuzluk ve sıkıntıları aşmak" düşüncesiyle sosyal medya üzerinden F.A ve A.A isimli iki büyücüye ulaştı. F.A. ve A.A evlerinde görüştükleri aileye muskalar hazırlayarak zaman içerisinde 130 bin TL paralarını aldı.
Ailenin kendilerinden uzaklaştıklarını hissedince, kendilerine 100 bin TL daha vermemeleri halinde aileden birinin öleceği tehdidinde bulundular.
Mağdur aile bunun üzerine polisten yandım istedi. F.A. ve A.A gözaltına alınırken ikametlerinde büyü yapmakta kullandıkları malzemeler ele geçirildi. (İHA)