Büyücüler ölümle tehdit edip para istedi

Sivas’ta insanların inançlarını istismar edip nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

130 BİN TL PARA VERDİLER

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta yaşayan bir aile "üzerlerindeki huzursuzluk ve sıkıntıları aşmak" düşüncesiyle sosyal medya üzerinden F.A ve A.A isimli iki büyücüye ulaştı. F.A. ve A.A evlerinde görüştükleri aileye muskalar hazırlayarak zaman içerisinde 130 bin TL paralarını aldı.

"100 BİN TL DAHA VERMEZSENİZ AİLEDEN BİRİ ÖLÜR"

Ailenin kendilerinden uzaklaştıklarını hissedince, kendilerine 100 bin TL daha vermemeleri halinde aileden birinin öleceği tehdidinde bulundular.

GÖZALTINA ALINDILAR

Mağdur aile bunun üzerine polisten yandım istedi. F.A. ve A.A gözaltına alınırken ikametlerinde büyü yapmakta kullandıkları malzemeler ele geçirildi. (İHA)

