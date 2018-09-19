KADIN

'Kusursuz vücut' severlere mesaj! 'İstediğiniz kadar alay edin umurumda değil'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2018 14:00 | Son Güncelleme

Büyük beden model Felicity Hayward, Londra Moda Haftası etkinliğinde cesur yarı şeffaf tulumuyla 'kusursuz vücut' severlere meydan okudu. Geçtiğimiz aylarda giydiği tangasıyla alay konusu olan Hayward, kendini eleştirenlere, 'istediğiniz kadar alay edin umurumda değil' mesajı verdi.

'Kusursuz vücut' severlere mesaj! 'İstediğiniz kadar alay edin umurumda değil'

Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan büyük beden modeli Felicity Hayward, cesur kıyafet tercihiyle ilgi dolu bakışlarla karşılaştı.

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Felicity Hayward, fotoğrafçılara gülümseyip meraklı bakışlara aldırmadan etkinlik mekanına doğru ilerledi.

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Felicity Hayward, geçtiğimiz ay içinde fazla kiloları yüzünden karşılaştığı davranışla gündeme gelmişti. Bir plajda güneşlenirken Hayward'ı görüp fotoğraflarını çeken bir çift, modelin kilolarıyla da alay etmişti.

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Hayward da bunun üzerine Twitter hesabından "Benim vücudum da senin vücudun kadar değerli" mesajını paylaşmıştı.

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Hayward, yine olayla ilgili olarak " Hayatımı en güzel şekilde yaşayacağım. Siz de kendi özgüvensizliğinizle mücadele
edebilirsiniz" mesajını da paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Felicity Hayward Londra Moda Haftası büyük beden model

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