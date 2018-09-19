'Kusursuz vücut' severlere mesaj! 'İstediğiniz kadar alay edin umurumda değil'

Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan büyük beden modeli Felicity Hayward, cesur kıyafet tercihiyle ilgi dolu bakışlarla karşılaştı.

Felicity Hayward, fotoğrafçılara gülümseyip meraklı bakışlara aldırmadan etkinlik mekanına doğru ilerledi.

Felicity Hayward, geçtiğimiz ay içinde fazla kiloları yüzünden karşılaştığı davranışla gündeme gelmişti. Bir plajda güneşlenirken Hayward'ı görüp fotoğraflarını çeken bir çift, modelin kilolarıyla da alay etmişti.

Hayward da bunun üzerine Twitter hesabından "Benim vücudum da senin vücudun kadar değerli" mesajını paylaşmıştı.

Hayward, yine olayla ilgili olarak " Hayatımı en güzel şekilde yaşayacağım. Siz de kendi özgüvensizliğinizle mücadele

edebilirsiniz" mesajını da paylaşmıştı.



