Büyük beden model Iskra Lawrence: Göğüs uçları tabu olmaktan çıkmalı

Fotoğrafın altına ''Hepimizin meme uçları var o yüzden bu konuda bir anlaşma yapalım'' diyen Lawrence kadınların sütyenden kurtulmaları gerektiğini söylüyor. Lawrence'ın bu paylaşımı 500 binin üzerinde beğeni aldı.

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''Herkesin sahip olduğu şey neden bu kadar tabu olmak zorunda, erkekler gizlemezken biz neden göğüs uçlarımızı gizlemek zorundayız'' diyen Iskra ''ne düşündüğünüz umurumda değil, Sütyen içinde iyi değilim beni iyi hissettiren şeyin peşinden gideceğim'' diye konuşuyor.