Büyük beden model Iskra Lawrence: Göğüs uçları tabu olmaktan çıkmalı

"Meme uçlarını cinsel obje olarak görmekten vazgeçin''
''Göğüsler tabu olmaktan çıkmalı''
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ABD'li 27 yaşındaki model Iskra Lawrence instagram'da meme uçlarının da göründüğü fotoğrafla gündemde.
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Fotoğrafın altına ''Hepimizin meme uçları var o yüzden bu konuda bir anlaşma yapalım'' diyen Lawrence kadınların sütyenden kurtulmaları gerektiğini söylüyor. Lawrence'ın bu paylaşımı 500 binin üzerinde beğeni aldı.
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''Herkesin sahip olduğu şey neden bu kadar tabu olmak zorunda, erkekler gizlemezken biz neden göğüs uçlarımızı gizlemek zorundayız'' diyen Iskra ''ne düşündüğünüz umurumda değil, Sütyen içinde iyi değilim beni iyi hissettiren şeyin peşinden gideceğim'' diye konuşuyor.
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Model Iskra'nın bu davranışı akıllara, 2015 yılında tüm dünyadan kadınların ve erkeklerin desteğini alan Free The Nipple kampanyasını (memelere özgürlük) getirdi.
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Kampanyaya Cara Delevingne, Miley Cyrus ve Rumer Willis gibi ünlüler de destek vermişti.
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