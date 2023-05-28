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Büyük beden model Olivia Messina vücuduna gelen eleştirilere karşı çıktı! Kadınlara destek olmak için...

28.05.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Olivia Messina, vücuduna gelen yorumlara karşı gelerek sosyal medya hesapları üzerinden kendi gibi büyük beden kadınlara destek olmak adına iç çamaşırlarıyla bedenini sergiliyor. Bu yöntemin bedeninden memnun olmayan kadınlara ilham verdiğini belirten Olivia, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Büyük beden model Olivia Messina vücuduna gelen eleştirilere karşı çıktı! Kadınlara destek olmak için...

Kanada'da yaşayan beden pozitifliği savunucusu Olivia Messina, Instagram'da 300.000'den fazla takipçiye sahip olmakla övünüyor ve büyük bedenli kadınlara yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 27 yaşındaki Olivia, gelen eleştirili yorumlara karşı 'seksi kıyafetler' giymeye devam edeceğine ve neleri giyip giyemeyeceğine başkaları tarafından söylenmeyeceğine yemin etti.

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Daily Star'a göre, Olivia son üç yıldır tam zamanlı bir içerik yaratıcısı. Sosyal medyada makyaj videoları çekerek başladığı kariyerini farklı bir şekilde yönlendiren Olivia, kadınlara destek olduğunu açıklıyor. Olivia, duruşunu ve vücutlarına güvenmeyenleri kendisi kadar rahat olmaya teşvik etmek için kullanmayı umuyor.

KADINLARDAN DESTEK MESAJLARI ALIYOR

Olivia, kadınların bedenlerine ve kıyafetlerine yapılan eleştirili yorumları görmezden gelmesini ve vücutlarını kucaklamasını istiyor. Daily Star'a şunları söyledi: "Platformum, diğer kadınların bedenlerini her boyutta kucaklamalarına yardımcı oluyor. Kadınlar bana mesaj atarak benim sayemde nasıl bikini giyebildiklerini veya internette bu vücut şekline sahip birini hiç görmediklerini ve beni buldukları için mutlu olduklarını söylüyor."

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"Kadınların kendilerini güvende hissetmelerine ve bedenlerinden nefret etmeyi bırakmalarına yardımcı olacak bu platformlara sahip olduğum için her gün minnettarım çünkü toplum onlara yapmaları gerektiğini söylüyor.

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"Bu kadınlar, elime geçen her fırsatta vücut pozitifliğini yaymam için bana her gün ilham veriyor. Sosyal medya kariyerimin en iyi yanı, hayatımı onlarla paylaşırken başkalarına yardım ediyor olmam.

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"Gençken bir kariyer için ne yapmak istediğimi hiç bilmiyordum ama sosyal medya bunu anlamama gerçekten yardımcı oldu. Sizi destekleyen ve seven bir kitleye sahip olmak çok doğrulayıcı hissettiriyor."

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