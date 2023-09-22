Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina iç çamaşırsız beden olumlaması yaptı! Kıvrımlarını göstermekten çekinmedi

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Olivia Messina beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Fenomen isim mükemmel güzellik anlayışı kalıplarına rest çekerken kadınların her bedende güzel olduğunu savunuyor. Messina son paylaşımıyla yine limitleri zorlamayı başardı.

DEKOLTESİNİ GÖREN BİR DAHA BAKTI

Dikişsiz mini elbisesiyle poz veren Messina'nın paylaşımları bir görene bir daha baktırdı. Fenomen isim uzun kollu, omuz bölümü açık, yanlarında dekolte bölgesinin bulunduğu bir kıyafet tercih etti.

Fenomen isim gönderisine ise, "Hayalin gerçekleşiyor" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.