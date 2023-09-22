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    4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina iç çamaşırsız beden olumlaması yaptı! Kıvrımlarını göstermekten çekinmedi

    Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina iç çamaşırsız beden olumlaması yaptı! Kıvrımlarını göstermekten çekinmedi

    22.09.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 27 yaşındaki Olivia Messina yine eleştirilere meydan okuyan bir kıyafet seçimiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram'da 350 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim koltuk altından bacak bölümüne kadar pencerelerden oluşan dekolteli bir elbise seçti.

    Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Olivia Messina beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Fenomen isim mükemmel güzellik anlayışı kalıplarına rest çekerken kadınların her bedende güzel olduğunu savunuyor. Messina son paylaşımıyla yine limitleri zorlamayı başardı.

    DEKOLTESİNİ GÖREN BİR DAHA BAKTI

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    Dikişsiz mini elbisesiyle poz veren Messina'nın paylaşımları bir görene bir daha baktırdı. Fenomen isim uzun kollu, omuz bölümü açık, yanlarında dekolte bölgesinin bulunduğu bir kıyafet tercih etti.

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    Fenomen isim gönderisine ise, "Hayalin gerçekleşiyor" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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    sosyal medya fenomen büyük beden

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