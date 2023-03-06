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Büyük bir gürültüyle çökmüştü! 9 saat sonra arama-kurtarma çalışmaları sona erdi... Binanın enkazı bugün kaldırılacak

06.03.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar görünce mühürlenen, dün ise çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen arama- kurtarma çalışmaları 9 saat sonra sona erdi. Çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadı.

Büyük bir gürültüyle çökmüştü! 9 saat sonra arama-kurtarma çalışmaları sona erdi... Binanın enkazı bugün kaldırılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Şanlıurfa'da, Bahçelievler Mahallesi'nde, dün saat 15.40 sıralarında, ağır hasarlı olduğu için mühürlenen 7 katlı bina, gürültüyle çöktü. Ortalığı toz bulutu kaplarken, önünde geçen 1 kişi binadan kopan moloz parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

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ÇALIŞMALAR 9 SAAT SONRA SONA ERDİ

Enkazda kalanlar olabileceği ihtimaliyle, ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Eğitimli köpek ve ısıya duyarlı termal cihazların da kullanıldığı çalışmalar 9 saat sonra sona erdi.

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Çalışmalarda enkaz altında herhangi bir canlıya ulaşılamadı.

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BİNANIN ENKAZI BUGÜN KALDIRILACAK

Çöken binanın enkazında inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer, ekiplerden, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Binanın enkazı, bugün ekipler tarafından kaldırılacak. (DHA)

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