KADIN

Büyük göğüs çoğu kadının hayali ama, onun kabusu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Göğüslerin aşırı büyümesine neden olan macromastia (büyük meme) hastalığı ile mücadele eden Fiona Hornby'nin göğüsleri 10 yaşından beridir anormal bir şekilde büyüyor. Devasa boyuta ulaşan göğüsleri nedeniyle zor günler geçiren talihsiz kadın, çocuğunu boğma korkusuyla emziremediğini ifade ediyor.

Büyük göğüs çoğu kadının hayali ama, onun kabusu!

Çoğu kadın daha büyük göğüsleri olsun diye ameliyat masasına yatıyor. Ancak bu Fiona Hornby için geçerli değil. Fiona'nın göğüsleri acımasızca büyüyor.

3

Nadir görülen bir durumdan dolayı göğüsleri sürekli büyüyen 26 yaşındaki Fiona Hornby, göğüslerinin olağandışı büyüklüğüyle mücadele ediyor.

1

10 yaşından beri göğüslerinde anormal bir büyüme görülen genç kadın ergenlik döneminde taktığı C beden sütyenden, şimdilerde en büyük beden sütyen ölçüsü olan J beden sütyene geçtiğini ifade ediyor.

4

Göğüs dokusunun anormal şekilde genişlemesine neden olan bir durum olan makromastia problemi yaşayan Fiona, 'göğüslerim hayatımı mahvetti' diyor ve konuşmasını şöyle sürdürüyor:

7

''Kendime olan saygım, en alt seviyelere düştü. Yaşıtım olan insanlarla aynı kıyafetleri giyemiyorum. Göğüslerimin ağırlığından kaynaklanan korkunç bel ağrılarım var. Göğüslerim yara içinde. Uyurken ölmekten korkuyorum. Uygun sütyen bulamıyorum. İnsanların içine çıkmaktan utanıyorum. Bazı kadınlar keşke senin yerinde olsaydım diyor.

6

Ancak, acı içinde olacaklarını bilmeliler. Ne kadar zor olduğunu bilmeliler. Göğüslerimi düzgün tutamıyordum. Bebeğimi de boğarım düşüncesiyle emziremedim. Yüzünü bile göremiyordum. ''

8

Şimdi göğüs küçültme ameliyatı için yardım bekleyen Fiona'nın tek isteği normal yaşantısına geri dönebilmek. Ameliyat gideri ise 40 bin TL'yi buluyor.

10

  • Makromastia - bir çeşit meme hipertrofisi olarak kabul edilir - meme dokusunun anormal şekilde genişlediği nadir bir durumdur. Göğüs küçültme ameliyatı çoğu hastaya, göğüslerinin büyüklüğünün bedenleri ile daha orantılı olmasını sağlamak için yapılır. Cerrahlar amerliyatlar sayesinde sırt, boyun ve omuzlardaki rahatsızlıkların giderilebileceğini, aynı zamanda uyku kalitesini artırdığını ve güvensizliklere yardımcı olduğunu söylüyorlar. Bilim adamları, durumun nedeninin ne olduğu konusunda şaşkınlık duyuyor - ancak bazıları hormonların genişlemiş memelere neden olabileceğine inanıyor.


PARTNERRuslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
'Dünyanın en ince belli kadını' haftalar sonra...'Dünyanın en ince belli kadını' haftalar sonra...
Nisan ayında kaçırmamanız gereken etkinlik önerileriNisan ayında kaçırmamanız gereken etkinlik önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiona Hornby büyük göğüs

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

Vajinal halka, hepsini tahtından edecek!

Vajinal halka, hepsini tahtından edecek!

Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

10 Nisan akşamı Jüpiter retro harekete başlıyor! Bakın burcunuzu neler bekliyor

10 Nisan akşamı Jüpiter retro harekete başlıyor! Bakın burcunuzu neler bekliyor

Dış gebelik anne olma hayallerinize gölge düşürmesin

Dış gebelik anne olma hayallerinize gölge düşürmesin

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

13 bini incelendi! İkizi erkek olan kadınlar...

13 bini incelendi! İkizi erkek olan kadınlar...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en ince belli kadını doğum yaptı haftalar sonra bakın nasıl ortaya çıktı

'Dünyanın en ince belli kadını' haftalar sonra...

Nisan ayında kaçırmamanız gereken etkinlik önerileri

Nisan ayında kaçırmamanız gereken etkinlik önerileri

Kraliyetlerin eski büyüsü kalmasa da, bu kraliçeler hala ilgi görüyor! İşte dikkat çeken 21 kraliçe

Eski büyüsü kalmasa da, onlar tahttan inmiyor!

İkizi erkek olan kadınların yetişkinlikte sosyo ekonomik düzeyi düşüyor

13 bini incelendi! İkizi erkek olan kadınlar...

'El sallarsa sevinin' dediler, şimdi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor!

Down sendromlu kadın, bağımsızlığını işiyle yakaladı

Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.