Büyük göğüs çoğu kadının hayali ama, onun kabusu!

Çoğu kadın daha büyük göğüsleri olsun diye ameliyat masasına yatıyor. Ancak bu Fiona Hornby için geçerli değil. Fiona'nın göğüsleri acımasızca büyüyor.

Nadir görülen bir durumdan dolayı göğüsleri sürekli büyüyen 26 yaşındaki Fiona Hornby, göğüslerinin olağandışı büyüklüğüyle mücadele ediyor.

10 yaşından beri göğüslerinde anormal bir büyüme görülen genç kadın ergenlik döneminde taktığı C beden sütyenden, şimdilerde en büyük beden sütyen ölçüsü olan J beden sütyene geçtiğini ifade ediyor.

Göğüs dokusunun anormal şekilde genişlemesine neden olan bir durum olan makromastia problemi yaşayan Fiona, 'göğüslerim hayatımı mahvetti' diyor ve konuşmasını şöyle sürdürüyor:

''Kendime olan saygım, en alt seviyelere düştü. Yaşıtım olan insanlarla aynı kıyafetleri giyemiyorum. Göğüslerimin ağırlığından kaynaklanan korkunç bel ağrılarım var. Göğüslerim yara içinde. Uyurken ölmekten korkuyorum. Uygun sütyen bulamıyorum. İnsanların içine çıkmaktan utanıyorum. Bazı kadınlar keşke senin yerinde olsaydım diyor.