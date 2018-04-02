KADIN

Büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Güzellik standartları ne kadar değişirse değişsin, büyük göğüslere sahip olan kadınların her zaman kabul gördüğü bir gerçek. Ancak başkalarının hayranlığına rağmen böyle bir avantaja sahip olmak o kadar kolay değil. İşte büyük göğüslere sahip olan kadınların her gün karşılaştıkları problemler...

Büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemler

Düğmeli gömlek giyerken her zaman dikkatli olmalısınız.

1

Evde çalışmak daha iyidir, böylece diğerlerini utandırmazsın

2

Fitness dersine giderken birden fazla kıyafet giymek zorunda kalabilirsiniz.

3

Evet, bu vücut kısmı da terliyor

4

Yiyeceklerin göğüslerinin arasına kaçabilir

5

Böyle bir sütyeni yalnızca hayal edebilirsin.

6

İşte güvenebileceğiniz bir şey

7

Sarılmak bazen garip olur

8

T-shirtlerin baskıları garip görünüyor, mesela bu hüzünlü baykuş gibi

9

Diğer kadınlar bu plastik şeyin ne için olduğunu pek tahmin edemezler

10

Arkadaşlarınız sizin için savaşır

11

Sutyeniniz devasa bir işkence aletine dönüşüyor

12

Emniyet kemeri sizin için sıkıntı oluşturur

13

Yine de faydaları vardır: Örneğin, kendinizi yalnız hissetmezsiniz.

14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemler büyük göğüs

En Çok Okunan Haberler

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Survivor 2018'de Batuhan neden ayrıldı? Survivor'a veda eden Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

Survivor 2018'de Batuhan neden ayrıldı? Survivor'a veda eden Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların gündelik problemleri

Kadınların gündelik problemleri

Beden dili kullanırken yapılan 19 hata

Beden dili kullanırken yapılan 19 hata

Bu kadına hayranız! Sempatikliğin kitabını yazan Ezgi Mola nasıl bütün Türkiye'nin sevdiği bir insan oldu?

Bu kadına hayranız! Sempatikliğin kitabını yazan Ezgi Mola nasıl bütün Türkiye'nin sevdiği bir insan oldu?

Kadına şiddette aydınlıktan önceki son karanlık

Kadına şiddette aydınlıktan önceki son karanlık

Her şey Kim Kardashian'a benzeyebilmek için

Her şey Kim Kardashian'a benzeyebilmek için

Demet Akalın'dan Yeliz Yeşilmen'e kadar birçok ünlü bu akıma kapıldı: Yeşil uzaylı dansı

Demet Akalın'dan Yeliz Yeşilmen'e kadar birçok ünlü bu akıma kapıldı: Yeşil uzaylı dansı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.