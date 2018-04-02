Büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemler

Düğmeli gömlek giyerken her zaman dikkatli olmalısınız.

Evde çalışmak daha iyidir, böylece diğerlerini utandırmazsın

Fitness dersine giderken birden fazla kıyafet giymek zorunda kalabilirsiniz.

Evet, bu vücut kısmı da terliyor

Yiyeceklerin göğüslerinin arasına kaçabilir

Böyle bir sütyeni yalnızca hayal edebilirsin.

İşte güvenebileceğiniz bir şey

Sarılmak bazen garip olur

T-shirtlerin baskıları garip görünüyor, mesela bu hüzünlü baykuş gibi

Diğer kadınlar bu plastik şeyin ne için olduğunu pek tahmin edemezler

Arkadaşlarınız sizin için savaşır

Sutyeniniz devasa bir işkence aletine dönüşüyor

Emniyet kemeri sizin için sıkıntı oluşturur

Yine de faydaları vardır: Örneğin, kendinizi yalnız hissetmezsiniz.