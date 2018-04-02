Büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemler

Düğmeli gömlek giyerken her zaman dikkatli olmalısınız.
Evde çalışmak daha iyidir, böylece diğerlerini utandırmazsın
Fitness dersine giderken birden fazla kıyafet giymek zorunda kalabilirsiniz.
Evet, bu vücut kısmı da terliyor
Yiyeceklerin göğüslerinin arasına kaçabilir
Böyle bir sütyeni yalnızca hayal edebilirsin.
İşte güvenebileceğiniz bir şey
Sarılmak bazen garip olur
T-shirtlerin baskıları garip görünüyor, mesela bu hüzünlü baykuş gibi
Diğer kadınlar bu plastik şeyin ne için olduğunu pek tahmin edemezler
Arkadaşlarınız sizin için savaşır
Sutyeniniz devasa bir işkence aletine dönüşüyor
Emniyet kemeri sizin için sıkıntı oluşturur
Yine de faydaları vardır: Örneğin, kendinizi yalnız hissetmezsiniz.
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