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Büyük Jüpiter-Satürn kavuşumu bu akşam: 800 yıldır ilk kez bu kadar net izlenebilecek

30.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Büyük Jüpiter-Satürn kavuşumu bu akşam: 800 yıldır ilk kez bu kadar net izlenebilecek

'Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu' bugün gerçekleşecek ve Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni, 800 yıllık aradan sonra ilk kez birbirlerine bu kadar yakın olarak görülecek.

'Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu' bugün gerçekleşecek ve Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni, 800 yıllık aradan sonra ilk kez birbirlerine bu kadar yakın olarak görülecek.

İki gezegen, gün batımından hemen sonra ufuk çizgisinin üzerinde bir "çifte gezegen" veya çok parlak bir yıldız gibi belirecek ve bu buluşma çıplak gözle izlenebilecek.

Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar görülebileceğini söylüyor.

Tarihte gezegenlerin bu tür hizalanmaları büyük yangın ve sellerden, İsa peygamberin doğumuna ve medeniyetlerin çöküşüne kadar birçok olayın habercisi yorumlandı.

Gezegenlerin Güneş etrafında yollarının kesişmesi çok nadir olmayan bir durum. Ancak Manchester Üniversitesi'nden gökbilimci Prof. Tim O'Brien bugün yaşanacak olayın "çok özel" olduğunu ifade ediyor.

Prof. O'Brien BBC'ye "Gezegen kavuşumları görülmesi gereken muhteşem olaylar. Oldukça sık görülüyor. Fakat gezegenlerin bu kadar yakınlaşmaları çok kayda değer bir olay. Hiçbirimiz 400 yıl sonra burada olmayacağız. O yüzden fırsatı kaçırmamak için gözünüz gökyüzünde olsun" dedi.

Beytüllahim Yıldızı

Beytüllahim Yıldızı mı?

Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumunun Hristiyan anlatılarında 2000 yıl önce gökyüzünde görüldüğü söylenen en parlak ışığın kaynağı olabileceği öne sürülüyor.

Bazı gökbilimciler ve teologlar bunun Beytüllahim Yıldızı olabileceğini söylüyor.

Virginia'daki Ferrum College'dan din bilimci Prof. Eric M.Vander Eykel "Kavuşumun zamanlaması, bu olayın İncil'de geçen ve akil adamları Yusuf, Meryem ve yeni doğan İsa'ya yönlendiren aynı astronomik olay olabileceği spekülasyonuna yol açtı" dedi.

Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Dr. Carolin Crawford da BBC'ye "2000 yıl önce insanlar gece gökyüzünde olanlara karşı çok daha duyarlıydı. Bu nedenle Beytüllahim Yıldızı'nın da buna benzer bir gezegen kavuşumu olmaması imkansız değil" diye konuştu.

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