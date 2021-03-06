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Büyük Kadın Buluşması sonrası polis müdahalesi: Gözaltına alınanlar var

06.03.2021 21:00 | Son Güncelleme:
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Büyük Kadın Buluşması sonrası polis müdahalesi: Gözaltına alınanlar var

8 Mart öncesi İstanbul Kadıköy'de Büyük Kadın Buluşması düzenleyen kadınlara, dağılırken polis müdahale etti. Bazı kadınlar gözaltına alındı.

8 Mart öncesi İstanbul Kadıköy'de Büyük Kadın Buluşması düzenleyen kadınlara, dağılırken polis müdahale etti. Bazı kadınlar gözaltına alındı.

Saat 16.00 civarında Kadıköy Rıhtım'da başlayan buluşmada 8 Mart Kadın Platformu adına bir konuşma yapan Nazlı Andan, "Özgürlüğümüz için bir aradayız, özgürlüğümüzü kazanacağız. Yaşamımızı, kampüsümüzü, kentlerimizi bizler yöneteceğiz" dedi.

Son dönemde yaşanan grevlere ve sendikalaşma mücadelelerine dikkat çeken Andan, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceklerini duyurdu:

"İstanbul Sözleşmesi'ni, 6284 Sayılı Kanun'u, önleme ve koruma kararlarını uygulamayan erkek-devlete 'Suçlu sensin' diyen kadınlarız.

"Özgür, eşit ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele eden, prangalarla evlere, ilçelere hapsedilen bütün kadınlar için bir aradayız, özgürlüğümüzü kazanacağız.

"Sözümüzü, örgütlenmemizi, mücadelemizi ve hayatlarımıza sahip çıkma özgürlüğümüzü de kazanacağız."

Boğaziçi Kadın+ Hakları Dayanışması, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, polislerin gökkuşağı renklerindeki şemsiyeyi alana almadığını belirtti.

https://twitter.com/bounkadinarti/status/1368186178760024066

Sosyal medya kullanıcıları, buluşma dağılırken çok sayıda kadının gözaltına alındığını aktardı.

Gazeteci Zülal Koçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bazı trans kadınların bindiği taksilerin polis tarafından durdurulduğunu ve kadınların taksiden indirilerek gözaltına alındığını, olayı görüntüleyen bir kişinin de gözaltına alındığını yazdı.

https://twitter.com/zulalkocr/status/1368226683371855874

Halkların Demokratik Kongresi LGBTİ+ Meclisi beş aktivistlerinin "işkenceyle bayıltarak" gözaltına alındığını açıkladı.

https://twitter.com/hdklgbti/status/1368224694785216515

Gazeteci Zeynep Kuray gözaltına engel olmaya çalışan kadınların da gözaltına alındığını aktardı.

https://twitter.com/zeynokuray/status/1368217428795265027

Üniversiteli Kadın Kolektifi, gözaltına alınanların sayısını altı olarak duyurdu.

https://twitter.com/kadinkolektifi/status/1368217335664943105

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