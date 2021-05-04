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  4. Büyük Kanyon'daki 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor!

Büyük Kanyon'daki 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor!

04.05.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Milli Park Hizmeti (NPS), Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler arıyor. Bizonların öldürülme nedeni ise sürü sayısını kontrol altında tutmak.

Büyük Kanyon'daki 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor!

ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı Milli Park Hizmeti, Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki North Rim bölgesinde bulunan bizon sürülerinin sayısını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Bu kapsamda NPS resmi Twitter adresinden paylaştığı duyuruda “bizonları avlama konusunda yetenekli” gönüllüler arandığını belirtti.

600 BİZONDAN 400'Ü ÖLDÜRÜLECEK

Arizona Avcılık ve Balıkçılık Birimi'yle (AZGFD) ortak olarak yürütülen çalışma kapsamında bölgedeki bizonların üçte ikisinin, yani 600 bizondan 400'ünün öldürülmesi planlanıyor.

KURAYLA BELİRLENECEK

Başvurular 3-4 Mayıs arasında yapılacak ve 25 kişilik aday havuzundan görevi alacak 12 kişi kurayla belirlenecek. Kabul edilen kişiler 17 Mayıs'ta bilgilendirilecek. Başvuru şartları arasında adayların 18 yaş üstü, daha önce yaban hayatı kurallarını ihlal etmemiş, sabıkası bulunmayan, nişancılık eğitimi almış ve fiziksel olarak göreve uygun olması gerektiği belirtildi.

Sürülerin azaltılmasına ilişkin çalışmalar ABD Orman Servisi tarafından da destekleniyor. Öte yandan parkta canlı yakalama ve farklı bölgelere yeniden yerleştirme çalışmaları da yürütülüyor. 2019'dan beri bizon sürülerini makul büyüklükte tutmaya yönelik projeler kapsamında bugüne dek 88 bizon farklı bölgelere taşındı.


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