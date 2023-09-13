HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyük Menderes Havzası'ndaki toplu balık ölümleri tedirgin etti!

Büyük Menderes Havzası'ndaki toplu balık ölümleri tedirgin etti!

13.09.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege bölgesinin en önemli tarımsal su kaynağı olan Büyük Menderes Havzası Milli Parkı'nın son noktası olan tahliye kanalında toplu balık ölümleri tedirgin etti.

Büyük Menderes Havzası'ndaki toplu balık ölümleri tedirgin etti!

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Büyük Menderes Havzası'nın tahliye kanalında toplu balık ölümleri gerçekleşti. Ölümlerin nedenini endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi olduğunu dile getiren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın tam ortası. Yaklaşık 6 kilometre boyunca sazlıklar ölü balıklarla dolu. Bu balıklar buradan denize kadar ulaşıyor.

buyuk-menderes-havzasi-tahliye-kanalinda-toplu-balik-olumleri_1406_dhaphoto8

Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecek" dedi.

buyuk-menderes-havzasi-tahliye-kanalinda-toplu-balik-olumleri_1406_dhaphoto6

'SU DEĞİL SİYAH SIVI'

Ölü balıkları kuşların yediğine dikkati çeken Sürücü, "Zaten deltanın bütün kuşları buraya geldi. Balıkların neden öldüğü suya bakınca anlaşılıyor. Su değil siyah bir sıvı. Arıtmasız şekilde endüstriyel tesislerin, işletmelerin, fabrikaların ve organize sanayilerin boşalttıkları atıklar maalesef bu tahliye kanalı vasıtasıyla denize kadar gidiyor. Aynı zamanda suda oksijen oranı çok düşük su olmaktan çıkmış zehirli bir sıvı akıyor. Kuşlar bunu yiyor kuşlara zarar verir mi bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu balıkların neden öldüğünün acilen araştırılması lazım. İlgili kurumlara başvuracağız" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kriz büyüyor! iPhone'un o modeli ile ilgili flaş kararKriz büyüyor! iPhone'un o modeli ile ilgili flaş karar
Madenden kurtarılan işçiler anlattı: 'Oradan kurtulmak gerçekten mucize'Madenden kurtarılan işçiler anlattı: 'Oradan kurtulmak gerçekten mucize'
Sosyal medya mesajı cinayetle sonuçlandı!Sosyal medya mesajı cinayetle sonuçlandı!
Anahtar Kelimeler:
balık ölüm büyük menderes

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.