Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

RİZE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Rize, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Artvin'de törenlerle anıldı.

Rize Valiliği önündeki törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile diğer ilgililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çeber ve Metin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, Rize Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Buradaki törenin ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

- Giresun

Giresun Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Harun Sarıfakıoğulları ile Belediye Başkan Vekili Osman Öden, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.