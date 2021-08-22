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Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş ettiler

22.08.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda bulunan isim levhasındaki Türk bayrağına silahla ateş edilmesi sonucu 5 ayrı delik oluştu. Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş ettiler

İbradı Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'ndaki isim levhasında bulunan Türk bayrağına saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk bayrağını hedef alarak, silahla ateş etti. Açılan ateş sonucunda Türk bayrağında 5 ayrı delik oluştuğu, isim levhasındaki bazı harflerin de düştüğü görüldü.

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Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bayrak güvenlik güçleri tarafından değiştirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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