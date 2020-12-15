Büyük tehlike! Eğer bezleri bu şekilde sterilize etmezseniz...

Eğer bezleriniz temiz ve hijyenik değilse evinizdeki yüzeylerin temiz olduğunu söylemek imkansız. Kullandığınız el bezi ve süngerleri düzenli aralıklarla yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekir. Aksi takdirde sildiğiniz yerler temizlenmek yerine daha çok kirlenmiş olur. Peki, temizlik bezleri ve süngerleri nasıl temizlenir? Hangisini kullanmak daha güvenlidir?

BEZLERİNİZİ KAYNATIN, MİKROPLARDAN KURTULUN!

Bez temizlemek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri kaynatmak oluyor. Sıcak su ve çamaşır suyunun etkisiyle mikroplardan eser kalmıyor.

Bir tencereyi su ile doldurun.

İçine biraz çamaşır suyu ve bir miktar da bulaşık deterjanı ilave edin.

Bezlerinizi tencerenin içine koyun ve güzelce karıştırın.

Arada karıştırarak tenceredeki suyu kaynatın.

Bezleriniz iyice kaynayıp temizlendikten sonra muslukta bol su ile durulayın ve asarak kurutun.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAK İSTEMİYORSANIZ SİRKEYİ DENEYİN!

Eğer bezlerinizi çamaşır suyu ile kaynatarak temizlemek istemiyorsanız sirkenin mucizevi etkisinden yararlanabilirsiniz.

Bir kabın içerine kaynamış suyu boşaltın.

İçine bir miktar sirke koyun.

Bezleri içine atın ve en az yarım saat bekletin.