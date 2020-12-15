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Büyük tehlike! Eğer bezleri bu şekilde sterilize etmezseniz...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kullandığınız bez ve süngerlerin temiz olması evinizde sildiğiniz yerlerin temiz olması kadar önemli! Evinizin hijyeni için gün içinde elinizden düşmeyen bezlerinizi aralıklı olarak temizlemeyi ihmal etmemelisiniz. Bez ve süngerlerinizi en doğru şekilde nasıl temizleyebileceğinizi merak ediyorsanız sizin için çok pratik önerilerimiz var!

Büyük tehlike! Eğer bezleri bu şekilde sterilize etmezseniz...

Eğer bezleriniz temiz ve hijyenik değilse evinizdeki yüzeylerin temiz olduğunu söylemek imkansız. Kullandığınız el bezi ve süngerleri düzenli aralıklarla yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekir. Aksi takdirde sildiğiniz yerler temizlenmek yerine daha çok kirlenmiş olur. Peki, temizlik bezleri ve süngerleri nasıl temizlenir? Hangisini kullanmak daha güvenlidir?

BEZLERİNİZİ KAYNATIN, MİKROPLARDAN KURTULUN!

Bez temizlemek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri kaynatmak oluyor. Sıcak su ve çamaşır suyunun etkisiyle mikroplardan eser kalmıyor.

Bir tencereyi su ile doldurun.

İçine biraz çamaşır suyu ve bir miktar da bulaşık deterjanı ilave edin.

Bezlerinizi tencerenin içine koyun ve güzelce karıştırın.

Arada karıştırarak tenceredeki suyu kaynatın.

Bezleriniz iyice kaynayıp temizlendikten sonra muslukta bol su ile durulayın ve asarak kurutun.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAK İSTEMİYORSANIZ SİRKEYİ DENEYİN!

Eğer bezlerinizi çamaşır suyu ile kaynatarak temizlemek istemiyorsanız sirkenin mucizevi etkisinden yararlanabilirsiniz.

Bir kabın içerine kaynamış suyu boşaltın.

İçine bir miktar sirke koyun.

Bezleri içine atın ve en az yarım saat bekletin.

Sonrasında bol su ile durulayın ve asarak kurutun.

TEMİZLİK SÜNGERLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Süngerlerinizi düzenli aralıklarla temizlemezseniz tam bir mikrop yuvasına dönüşür, ayrıca kötü kokmaya başlar. 3 farklı yöntem ile süngerlerinizi tertemiz yapabilirsiniz…

Süngerlerinizi bulaşık makinesinde normal bir şekilde yıkayabilirsiniz. Yüksek ısı sayesinde süngerleriniz temizlenecektir.

Süngerlerinizin üzerine birkaç damla çamaşır suyu damlatın. Soğuk su ile iyice ovalayın. Ardından bir kabın içine su doldurun ve biraz çamaşır suyu damlatın. Süngerinizi bu suyun içinde en az 1 saat bekletin. En son olarak da süngerinizi bol su ile durulayın.

Süngerinizi ıslatarak mikrodalga fırının en yüksek ısısında 2 dakika bekletin. Bu yöntemi uygulayacaksanız dikkatli olun, çünkü süngeriniz yeterinde ıslak değilse yanabilir. Süngeriniz soğuduğunda bol su ile durulayın.

TEMİZLİK BEZİ Mİ, SÜNGER Mİ? HANGİSİ DAHA İYİ?

Hijyen söz konusu olduğu zaman aslında bez ve sünger arasında çok büyük bir fark yoktur. Her ikisini de sık sık temizlemek ve sterilize etmek gerekir. Aksi takdirde ikisi de mikrop ve bakterilerle dolup taşacaktır. Temizlik yaparken hangisini kullanmak sizin için daha pratik ve kolay oluyorsa onu tercih etmeniz en doğrusu olacaktır. Evinizin temiz olabilmesi için bez ve süngerlerinizin temizliğine de dikkat etmeyi unutmamalısınız!

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