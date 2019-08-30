Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Burak Yürüten, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Arkın Eken, gaziler, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü karate, judo ve eskrim ekipleri gösteri sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Vali Ustaoğlu'nun şeref defterini imzalaması ile tamamlandı.

Vali Seddar Yavuz, daha sonra makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile tebrikleri kabul etti.

"Atatürk" konulu fotoğraf sergisinin de açıldığı törene Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yaşar Koçak, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Programa Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve diğer ilgililerin katıldığı program geçit töreni ile sona erdi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Buradaki program, anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Vali Taşbilek, daha sonra Valilik fuaye alanında Belediye Başkanı Ercan Çimen ile tebrikleri kabul etti.

Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Türk milli mücadelesinin bütün şifresinin ya istiklal ya ölüm olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ömrü boyunca bağımsız yaşamış bir milletin asla kendisine zincir vurulmasını kabullenemeyişinin mücadelesi, başkaldırısı, yazdığı destanın adıdır 30 Ağustos. Bu millet şereflice, özgürce yaşamayı her şeye bedel olarak saymıştır. Bu mücadele de temeli kan, gözyaşı olan ama ayrıca temelinde birlik, beraberlik, yiğitlik olan bir destanı başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki kahraman ordumuzun, milletimizin topyekun başarısıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve bu mücadelede o gün de bugün de milletin birliği ve beraberliği uğrunda can veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."