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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta törenlerle kutlandı

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Vali Ustaoğlu'nun şeref defterini imzalaması ile tamamlandı.

Ustaoğlu, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar kapsamında aynı mekanda Vali Ustaoğlu ile Belediye Başkanı Zorluoğlu, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü karate, judo ve eskrim ekipleri gösteri sundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Burak Yürüten, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Arkın Eken, gaziler, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

- Ordu

Ordu'da, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Vali Seddar Yavuz, daha sonra makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile tebrikleri kabul etti.

Kentteki kutlamalara Ordu Lisesi önündeki tören alanında devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu program, geçit töreninin ardından tamamlandı.

Törene Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Baro Başkanı Murat Poyraz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Rize

Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Valilik önünde düzenlenen törende Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı, şiirlerin seslendirildiği kutlamalar kapsamında Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri sundu.

"Atatürk" konulu fotoğraf sergisinin de açıldığı törene Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yaşar Koçak, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Rize Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bölüğü de kutlamalara ilk kez katıldı. Asayiş Bölüğü, tören alanında "dronsavar" adı verilen cihazı kullanıldı.

Program, geçit töreni ile sona erdi.

- Giresun

Giresun'da, Valilik önünde düzenlenen törende Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu törende öğrenciler şiir okudu.

Geçit töreniyle sona eren kutlama programının ardından Vali Sarıfakıoğulları makamında tebrikleri kabul etti.

Programa Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Artvin'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doruk, beraberindeki Şendoğan ve Elçin'le askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Üsteğmen Murat Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin 97'nci yılını ulusça kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin, günün önemine ilişkin şiirler okudukları programda Livane Mehter Takımı da çeşitli marşları çaldı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve diğer ilgililerin katıldığı program geçit töreni ile sona erdi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Buradaki program, anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Vali Taşbilek, daha sonra Valilik fuaye alanında Belediye Başkanı Ercan Çimen ile tebrikleri kabul etti.

Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Türk milli mücadelesinin bütün şifresinin ya istiklal ya ölüm olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ömrü boyunca bağımsız yaşamış bir milletin asla kendisine zincir vurulmasını kabullenemeyişinin mücadelesi, başkaldırısı, yazdığı destanın adıdır 30 Ağustos. Bu millet şereflice, özgürce yaşamayı her şeye bedel olarak saymıştır. Bu mücadele de temeli kan, gözyaşı olan ama ayrıca temelinde birlik, beraberlik, yiğitlik olan bir destanı başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki kahraman ordumuzun, milletimizin topyekun başarısıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve bu mücadelede o gün de bugün de milletin birliği ve beraberliği uğrunda can veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı program, günün anısına pasta kesilmesiyle sona erdi.

- Bayburt

Bayburt'ta Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Vali Epcim'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara, Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiirler seslendirdi.

Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

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