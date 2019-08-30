Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar, önümüze engel çıkarmaya devam ediyor. Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar. Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız." dedi. Kasapoğlu, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, Dumlupınar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı topraklar olduğunu söyledi. Milletin, istikbaline ve istiklaline bu topraklarda can vererek sahip çıktığını belirten Kasapoğlu, "Bağımsızlık ruhu, 97 yıl önce burada, kahraman şehitlerimizle ete kemiğe bürünmüş ve sonrasında bu ruh buradan bütün yurda yayılmıştır. Bugün kutladığımız zafer, var olma ve yok olma arasında kendisine yol çizmesi gereken bir milletin topyekun şahlanışının eseridir." diye konuştu. Dumlupınar'da milletin destansı mücadelesiyle, birliği ve beraberliğiyle emperyalizmin ördüğü duvarların birer birer yıkıldığını, bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir destanın yazıldığını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos, milletimizin tarihe vurduğu mühürdür; dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak olan kopmaz bir zincirin altın halkasıdır. Kıyamete kadar, İlayi Kelimetullah için bu vatana olan sevdamız ve sadakatimiz devam edecek.

30 Ağustos'tan bize yalnızca bir zafer değil, ibret ve ilham alınması gereken dersler de miras kalmıştır. Bu dersleri iyi öğrenmek, doğru idrak etmek mecburiyetindeyiz çünkü milletimizin varlığını ve değerlerini anlamak, Malazgirt'i, Çaldıran'ı, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı ve nice zaferlerimizi anlamaktan geçer. Bu kutlu vazife, hem şehitlerimize karşı vefa borcumuz hem de gelecek nesillere karşı namus borcumuzdur. Hamdolsun, bu konuda kesinlikle taviz vermeyen bir gençliğimiz var." - "Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız" Kasapoğlu, ülkeye ve millete kasteden her türlü düşmanlığa karşı sürdürülen istiklal davasının 97 yıl önce olduğu gibi aynı kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar, önümüze engel çıkarmaya devam ediyor. Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar.

Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Dün olduğu gibi bugün de kararlıyız.

Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle, demokrasiye ve adalete sahip çıkarak, birbirimizin hak ve hukukunu koruyarak kazanacağız.

Ülkemize duyduğumuz sadakatin ışığında üreterek, okuyarak, bilgimizi, birikimimizi zenginleştirerek ve her zaman çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağız."