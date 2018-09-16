Büyükada'da fayton protestosu

İSTANBUL(AA) - Bir grup hayvansever Adalar'daki atlı fayton kullanımını protesto etti.

Büyükada iskele meydanında bir araya gelen hayvanseverler, "Faytondan İn Bisiklete Bin", "Faytona Son Atlara Özgürlük", "Hayvanlar İçin Ses Çıkar", "Hayvanlar Özgür Olmak İstiyor" yazılı pankartları taşıyarak fayton kullanımına dikkati çekti.

Grup adına basın açıklaması yapan Esra Yıldırım, fayton kullanımı nedeniyle her yıl birçok atın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Atlı faytonların kaldırılmasını talep ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Atlar için daha iyi şartlar değil, atların ömürleri boyunca kullanılmadan yaşaması için güvence almalarını talep ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Adalar'da ulaşımın sağlanması için atların kullanılmasının zorunluluk olmadığını, birçok alternatif ulaşım bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Elektrikli faytondan, raylı sistem ve bisiklete kadar birden fazla çözüm bulunmaktadır. İşletmesi faytonculardan oluşacak bir kooperatifin yapacağı ulaşım çözümleri bizlerin karşı olduğu bir şey değildir. Bizler faytonlara değil, faytonlarda atların kullanılmasına karşıyız. Talebimiz faytonlarda kullanılan atların özgürleştirilmesi, 6 saat kullanılması değil, hiç kullanılmaması. Talebimiz, atların hayatları boyunca kullanılmadan yaşayacağı alanların tahsis edilmesi. Talebimiz atların herhangi bir nedenle kullanılmayacaklarının güvence altına alınması ve atlı faytonların tarihe karışmasıdır."

