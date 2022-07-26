Büyükçekmece'de bu binaya giren şaşkına döndü! 'Almanya'dan oğlumu getirmiştim ama...'

Büyükçekmece Kumburgaz Yenimahalle Mahallesi'nde bir vatandaş, evine bina sakinlerinin itirazlarına aldırış etmeden asansör yaptırdı. Ancak yaptığı asansör giriş katta bulunan engelli vatandaşın evine girebilmesi için yapılan engelli rampasını kapattı. Almanya'da oturan ve burayı yazlık olarak kullanan giriş katta ki daire sakinleri, evlerine döndüklerinde gördükleri karşısında şaşkına döndüler. Yapılan asansör engelli çocuklarının eve gire bilmesi için yapılan girişi kapatmıştı. Sokak sakinleri tarafından dairesine götürülen engelli vatandaş, evden birilerinin yardımı olmadan çıkamadığı için Almanya'da ki evine geri dönmek zorunda kaldı. Bina sakinleri ve sokakta oturan vatandaşların şikayeti üzerine, Büyükçekmece Belediyesi tarafından izinsiz yapılan asansör yıkılarak engelli rampası tekrar açıldı. Daire sahibi ve sokak sakinleri asansörün yıkılmasını müzik eşliğinde oynayarak kutladı.

“ASANSÖRÜ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK”

Binanın zemin katında bulunan dairenin sahibi Mahide Acıman, “Burası benim 32 yıllık evim. Benim engelli çocuğum var. Burası çok kötü bir yerdi ben burayı tamir ederek oğlumun eve girebileceği bir yol yaptım 32 yıldır da orası oğlumun eve girdiği yoldu, bu asansörü görünce şok olduk. Almanya'dan oğlumu getirmiştim ama engelli rampası kapandığı için eve giremedi ve ağlayarak tekrar oğlumu Almanya’ya gönderdim. Mahalleliden Allah razı olsun hepsi bana çok destek oldu. Daha öncede aynı şahıs çatıyı yaparken evime kor düştüğü için evim yanmıştı, dairemi tekrar yaptırdım bu sefer de asansörü koyarak oğluma engel oldu, asansörü görünce şok olduk.

“BU ASANSÖRÜ YAPAN ŞAHIS BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ DİYOR”

Sürekli şikayet ediyorduk belediyeden de bana sürekli burayı yıkacağız diyorlardı, bende oğlumu getirdim yıkılır diye ama oğlum eve giremedi, oğlumun arkadaşları eve girebilmesi için yardımcı oldular daha sonra geri çıkarıp Almanya’ya gönderdik. Bu asansörü yapan şahıs bana kimse bir şey yapamaz diyor. Hem evimi yaktı hem de oğlumun eve girmesine engel oldu. Herkese çok teşekkür ederim sizler olmasaydınız ben bu asansörü buradan kaldıramazdım. Dün oğlumla konuştum bana asansör ne zaman yıkılıyor ben eylülde döneceğim dedi. Ben birazdan yıkıldıktan sonra da görüntüsünü çekip oğluma göndereceğim. Ben normalde Almanya da yaşıyorum ama emekli olduğum için artık çoğunlukla burada kalıyorum, oğlumda iki yıldır rahatsızlığından dolayı gelemiyordu bu sene geldi evine giremedi geri gitti” şeklinde konuştu.

“BALKONUMUZUN İÇİNE KADAR DEMİR DÖŞEMİŞ”

Oğlu için yapılan engelli rampasının kapatılması ile ilgili konuşan baba Doğan Acıman, “ Ben burayı engelli oğlum için almıştım. 32 senedir benim oğlum yazları buraya gelir tatilini yapar giderdi, ama bu sene geldik hayatımızı kararttılar. Bana kimse karışamaz diyor. Bu bina yapılırken ruhsatında asansör yapılamaz diye bir madde yazıyor zaten, ama adam dinlemiyor bana kimse karışamaz, ben istediğimi yaparım diyor. Burayı yıkamazsınız dedi bize. Balkonumuzun içine kadar demir döşemiş” dedi.

(İHA)

