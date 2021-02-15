Büyükçekmece'de kar nedeniyle düşen motosikletliye çarpmaktan son anda kurtuldu

Kumburgaz İstanbul istikametinde saat 10.15 sıralarında, motosiklet sürücüsüyle birlikte kar nedeniyle yola devrildi. Bu sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü, son anda bir hamle yaparak motosikletliye çarpmaktan kurtuldu.

Tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen otomobilin sürücüsü son anda fark ettiği motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırıp, yavaşlayarak durdu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yerden kalkmaya çalışan motosikletli ve direksiyon kırarak yavaşlayan otomobilin çarpmaktan kurtulduğu anlar görülüyor.

(DHA)

