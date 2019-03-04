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"Büyükçekmece'nin sahili halka açılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:02 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Büyükçekmece'nin 27 kilometre uzunluğunda sahili var. Bu sahile halk ulaşamıyor çünkü kapatılmış. Şimdi, Mevlüt Uysal, iş başına gelecek, sahili boydan boya halkın emrine açacak" - "(Albatros Parkı) Biliyorsunuz, burasıyla ilgili abidik gubidik işler yapmaya çalışıyorlar. Buradan ilan ediyorum. O park, millet bahçesi olacak, başka hiçbir şey yapılamaz. Sizin yeşil alanınız olacak. Vakit geçireceğiniz güzel bir mekan haline getirilecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'nin 27 kilometre uzunluğunda sahili olduğunu ancak halkın bundan faydalanamadığını belirterek, "Bu sahile halk ulaşamıyor çünkü kapatılmış. Şimdi, Mevlüt Uysal, iş başına gelecek, sahili boydan boya halkın emrine açacak." dedi.

Tepecik Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'nin yıllarca ihmal edildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'ye aday gösterildiğinden beri çok çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Mevlüt Uysal, çok çalıştı ve tüm ihmalleri yerinde gördü. 25 yıllık ihmali gidermek için kayıp her bir yıl için 25 proje hazırladı. 31 Mart’ta Büyükçekmece’nin zaferini hep birlikte kutlayacağız." diye konuştu.

Yıldırım, Büyükçekmece'nin diğer ilçelerden çok daha fazla sorunun olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Büyükçekmece'nin 27 kilometre uzunluğunda sahili var. Bu sahile halk ulaşamıyor çünkü kapatılmış. Şimdi, Mevlüt Uysal, iş başına gelecek, sahili boydan boya halkın emrine açacak. Güzel olur değil mi? Buranın ulaşım ve trafik sorunu var. İstanbul'a gidip gelmek zor oluyor. İlk iş metrobüsü Büyükçekmece'ye getirmek olacak. Artık Büyükçekmece uzak değil, yakın olacak. Büyükçekmeceliler, İstanbul'un her tarafına rahatlıkla gidip gelecekler. İnşallah, ileride gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra TÜYAP'a, Büyükçekmece'nin sınırına kadar gelecek metro daha da ileriye götürülecek. Bunun da proje çalışmalarına başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Büyükçekmece'deki sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapıldığının altını çizen Yıldırım, "Ulaşımla ilgili sorunları halledeceğiz. Büyükçekmece'de iki tane dere var. Bu dereleri ıslah edeceğiz ve buraları yeşillendireceğiz. Bu derelerin olduğu yerlerde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Mavi ile yeşili buluşturacağız. Büyükçekmece çok daha güzel olacak. Mimar Sinan'ın bile güzelliğine hayran olduğu tarihi köprüyü de perişan halinden kurtaracağız. Hem köprüyü yeni baştan elden geçireceğiz hem de etrafını düzelterek orasını Büyükçekmece'nin en gözde mekanı haline getireceğiz. Bütün bunları yapmak için 31 Mart'ta Mevlüt Uysal'ı belediye başkanı yapmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Albatros Parkı ile ilgili sorunlara da değinerek, "Biliyorsunuz, burasıyla ilgili abidik gubidik işler yapmaya çalışıyorlar. Buradan ilan ediyorum. O park, millet bahçesi olacak, başka hiçbir şey yapılamaz. Sizin yeşil alanınız olacak. Vakit geçireceğiniz güzel bir mekan haline getirilecek. Önümüzde 25 günümüz var. Sayılı gün gelip geçiyor. 25 gün, durmayacağız, yılmayacağız, yorulmayacağız ve 31 Mart günü zaferle bu işi bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Mitinge, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul milletvekilleri Halis Dalkılıç, Tülay Kaynarca, Şamil Ayrım, eski milletvekilleri Harun Karaca, Adnan Yılmaz, İnci Özdemir, Enver Yılmaz, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP İlçe Başkanı Erdem Aydın katıldı.

"Büyükçekmece'nin sahili halka açılacak"

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Büyükçekmece'nin 27 kilometre uzunluğunda sahili var. Bu sahile halk ulaşamıyor çünkü kapatılmış. Şimdi, Mevlüt Uysal, iş başına gelecek, sahili boydan boya halkın emrine açacak" -

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
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binali yıldırım Büyükçekmece halka hitap mehmet muş Mevlüt Uysal Tepecik Meydanı

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