"Büyükçekmece'nin sahili halka açılacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'nin 27 kilometre uzunluğunda sahili olduğunu ancak halkın bundan faydalanamadığını belirterek, "Bu sahile halk ulaşamıyor çünkü kapatılmış. Şimdi, Mevlüt Uysal, iş başına gelecek, sahili boydan boya halkın emrine açacak." dedi.

Tepecik Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'nin yıllarca ihmal edildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'ye aday gösterildiğinden beri çok çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Mevlüt Uysal, çok çalıştı ve tüm ihmalleri yerinde gördü. 25 yıllık ihmali gidermek için kayıp her bir yıl için 25 proje hazırladı. 31 Mart’ta Büyükçekmece’nin zaferini hep birlikte kutlayacağız." diye konuştu.

Yıldırım, Büyükçekmece'nin diğer ilçelerden çok daha fazla sorunun olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Büyükçekmece'nin 27 kilometre uzunluğunda sahili var. Bu sahile halk ulaşamıyor çünkü kapatılmış. Şimdi, Mevlüt Uysal, iş başına gelecek, sahili boydan boya halkın emrine açacak. Güzel olur değil mi? Buranın ulaşım ve trafik sorunu var. İstanbul'a gidip gelmek zor oluyor. İlk iş metrobüsü Büyükçekmece'ye getirmek olacak. Artık Büyükçekmece uzak değil, yakın olacak. Büyükçekmeceliler, İstanbul'un her tarafına rahatlıkla gidip gelecekler. İnşallah, ileride gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra TÜYAP'a, Büyükçekmece'nin sınırına kadar gelecek metro daha da ileriye götürülecek. Bunun da proje çalışmalarına başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."