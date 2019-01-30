Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Terörle mücadelede Irak ile işbirliği şart" dedi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bedir Örgütü Lideri Hadi Amiri ile görüştü. Büyükelçi Yıldız, Bedir Örgütü Lideri Hadi Amiri’nin terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirtti. Yıldız, yaptığı açıklamada "Başta Sincar olmak üzere Irak’taki PKK’nın varlığına son verilmesi gerektiğine iştirak eden Amiri’ye bu konudaki beklentimizi izah ettim. Terörle mücadele konusunda Irak ile işbirliği şart" ifadelerini kullandı.

