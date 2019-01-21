Irak'ın yeniden imarı için Kuveyt Uluslararası Konferansı'nda Türkiye tarafından açıklanan 5 milyar ABD doları tutarındaki kredi taahhüdünün bir bölümünün, özellikle su yönetimi ve su altyapısının geliştirilmesi konularında, başta Basra olmak üzere Irak'ın güney vilayetlerinde değerlendirilebileceğini kaydeden Yıldız, Türkiye'nin ticaret, ulaştırma ve altyapı boyutlarıyla önde gelen bir merkez konumundaki Basra'da önemli katma değer yaratabilecek bir ülke olduğunu söyledi.

Basra Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik hazırlıkları yerinde incelemek üzere Irak'ın güneyindeki Basra'ya gelen Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liman kenti Basra'nın ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve taşımacılık boyutlarıyla önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin dün Basra'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da gündeme gelen "Universal Acarsan Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Limited Şirketi" tarafından orada inşa edilmekte olan hastane projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Universal Acarsan Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Limited Şirketi isimli firma 2008 yılında imzalanan sözleşme çerçevesinde finansmanı Irak hükümeti tarafından sağlanan, ülke genelindeki 11 hastanenin inşaat projesini üstlendi. Söz konusu projeler bir Türk inşaat firması tarafından üstlenildiği cihetle Irak kamuoyunda 'Türk Hastanesi' olarak anılabiliyor ancak bunlar esasen Irak hükümeti tarafından inşa ettirilmekte."

Türk insanları ve firmalarının Irak'ta yaptığı her şeyin iyi anılmasını temenni ettiğini ve söz konusu projeyi de bu bakış açısıyla değerlendirdiklerini ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten projenin 'Türk Hastanesi' olarak anılması da bunun önemini ortaya koyuyor. Firmanın üstlendiği bu projelerden Kerbela, Meysan, Nasıriye ve Basra'daki hastanelerin tamamlanma düzeyi yaklaşık yüzde 94 civarına ulaştı. Hilla'daki hastane de Kasım 2016'da tamamlanarak teslim edilmişti. Öte yandan firma projelerin yapımı karşılığında kazanmış olduğu hak edişlerinin bir bölümünü halen tahsil edemedi. Şirket, alacaklarına dair sorunların aşılması halinde projeleri hızlı şekilde bitirerek bir an evvel Irak halkının hizmetine sunulmasını sağlama niyetindedir. Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin yaptıkları işlere dair alacaklarının vakitli ve düzenli şekilde firmalara ödenmesi, Türk devletinin de teşvik ettiği üzere, önümüzdeki dönemde daha fazla Türk firmasını Irak'ta yatırım yapmaya cesaretlendirecek."

