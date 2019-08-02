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Büyükelçilerden Fetih Müzesi’ne tam not

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı’nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Büyükelçilerden Fetih Müzesi’ne tam not

Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı’nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi ve beraberindeki heyeti ağırladı. Misafirlerine ilk olarak müzenin giriş katında yer alan 16 büyük tabloyu gezdiren Başkan Dündar, geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve yeşil sertifikalı bina hakkında da bilgiler verdi. Daha sonra 42 metre açıklığındaki dev kubbeye çıkan heyet, Bursa’nın fetih gününün tasvir edildiği panoramik resmi büyük bir hayranlıkla inceledi.
Fetih Müzesi’nin etkileyici bir yapıt olduğunu dile getiren Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi, “Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan bu eser, bizleri büyülü bir tarihi yolculuğa çıkardı. Aynı zamanda Fetih Müzesi’nin, Bursa’nın turizmine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Buraya gelen yerli, yabancı turistler Osmanlı hakkında önemli bilgilere ulaşacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Başkan Dündar, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi’ya Osman Gazi biblosu, Seul Büyükelçisi Ersin Erçin’e ise Bursa bıçağı hediye etti.

Büyükelçilerden Fetih Müzesi’ne tam not

Büyükelçilerden Fetih Müzesi’ne tam not

Büyükelçilerden Fetih Müzesi’ne tam not

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