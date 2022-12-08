Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Teknoloji ilerliyor, nesiller arasındaki fark da giderek açılıyor. Hâliyle çok sevdiğimiz büyüklerimizin ihtiyaçlarına uygun hediye bulmak zorlaşıyor. Belki ailenizden birine, belki bir yakınınıza hediye almak istiyor ama uygun armağanı bir türlü bulamıyorsanız üzülmenize gerek yok! Büyüklerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan ve onların hayatını kolaylaştıracak ürünleri sizin için listeledik. Gelin, o ürünlere hep birlikte göz atalım!

1. Okuma tutkunlarına özel: PocketBook InkPad Color E-kitap Okuyucu

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Yaş ilerledikçe kitap okumak güçleşiyor. Küçücük yazıları görebilmek bazen gözlükle bile mümkün olamıyor. PocketBook InkPad Color E-kitap Okuyucu, tam da bu noktada büyüklerinizin imdadına yetişiyor. Üstelik tek elle kullanılabilecek kadar hafif. Kâğıda benzer ekranı, hızlıca sayfayı çeviren butonlarıyla gerçek kitap okumaya oldukça yakın bir deneyim sunuyor. Günün her saati istedikleri kitabı rahatlıkla okuyabilmelerini sağlayacak ürünü büyüklerinize hediye etmeye ne dersiniz?

2. Evinde her daim yeşil bir köşe: iDOO Hidroponik Bitki Yetiştirme Sistemleri

Evde çokça vakit geçiren büyüklerinize ev tipi bahçe hediye etmeye hazır mısınız? iDOO Hidroponik Bitki Yetiştirme Sistemleri, bitkilerin açık havada ihtiyacı olan ısı ve ışığı sağlıyor ve ev konforunda bitki yetiştirilmesine imkân tanıyor. Ayrıca zamanlayıcı ve su eksikliği alarmı sayesinde kullanıcıyı uyarıyor. Ürün sayesinde büyükleriniz evlerinde dört mevsim taze sebze bulundurabilecek!

3. Bir paspastan çok daha fazlası: Sky Solutions Mutfak Paspası

Mutfak tezgâhında biriken bulaşıkları kaldırmak artık kimsenin gözünü korkutmayacak. Sky Solutions Mutfak Paspası; diz, kas ve eklemlerdeki stresi azaltıyor. Bu sayede uzun süre ayakta durmanın sonucunda oluşabilecek ağrıları önleyebiliyor. Aynı zamanda ergonomik tasarımı sayesinde omurga basıncını azaltarak vücudun dik durmasını sağlıyor. Üç farklı rengiyle hemen her mutfağa uyum sağlıyor. Büyüklerinizin severek kullanacağı paspasa mutlaka göz atın!

4. Nostaljik bir dokunuş: Lenco LS-500 Hi-Fi Bluetooth Pikap

Eğer hediye alacağınız kişi bir müzik tutkunuysa Lenco LS-500 Hi-Fi Bluetooth Pikap, aradığınız armağan olabilir. Büyükleriniz kenara attığı, unuttuğu plakları yeniden dinlemeye başlayabilir. Çalınan her şarkı, sevgili büyüğünüzün geçmişe doğru bir yolculuk yapmasını sağlayacak. Notalara tutunmuş onca güzel anı, sizin sayenizde yeniden canlanacak. Üstelik kullanımı olukça kolay pikap, Bluetooth bağlantısına da izin veriyor!

5. Arkasına yaslansın ve tertemiz bir evin tadını çıkarsın: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Siyah Akıllı Robot Süpürge

Yaş ilerledikçe ev temizliği yapmak daha da zorlaşıyor. Eğer siz de büyüklerinizin ev temizliğini kolaylaştıracak bir ürün isterseniz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Siyah Akıllı Robot Süpürge'yi tercih edebilirsiniz. Cihaz, yüzeyleri hem süpürüyor hem siliyor. Evi tarayarak temizlik haritası çıkarabiliyor. Böylece temizlenmeyen alan bırakmıyor. Üstelik robotu akıllı cihazlarla kontrol etmek de mümkün!

6. Küçücük yazılar kabusu olmasın: Troy T 28900 Büyüteç Okuma Lambası

Okumayı ve öğrenmeyi hâlâ keyifle sürdüren büyüklerinizin hayatını kolaylaştıracak bir hediye seçeneğiyle karşınızdayız. Troy T 28900 Büyüteç Okuma Lambası; parlak LED ampulü sayesinde kitap, dergi, gazete, belge, harita ve ansiklopedi gibi eserlerdeki küçük yazıları okumak için oldukça uygun. Yazıları büyüten ürün, oldukça hafif ve küçük. Büyükleriniz, pratik bir şekilde her yere götürülebilen büyüteci çok sevecek!

7. Özel anları ölümsüzleştirmek için: Kodak Dijital Resim Çerçevesi

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Kodak'ın tasarladığı Kodak Dijital Resim Çerçevesi sayesinde onca yıla yayılan anıları tek bir yerde toplamak artık mümkün. Mesafeler ne olursa olsun, hediye edeceğiniz kişi artık sizi de sevdiklerini de hep yanında hissedebilecek! En güzel ve keyifli anlar, büyüklerinizin evinin başköşesinde yerini alacak. Üstelik dijital çerçeveyle müzik ve video oynatmak ve ürünü takvim olarak kullanmak da mümkün.

8. Televizyonuna tüm dünyayı sığdırın: Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick, normal televizyonların akıllı televizyon olmasını sağlayan mucizevi bir ürün. Kullanımı da oldukça kolay. Ürünü televizyonun USB girişine yerleştirdikten sonra internete bağlanmak yeterli. Cihaz sayesinde büyükleriniz internetin tüm olanaklarına sahip olabilir. İstediği uygulamaları yükleyebilir, dilediği diziyi, filmi ya da belgeseli izleyebilirler. Kolay kullanılan ürünü istediği zaman çıkararak televizyonu eski hâliyle kullanmaya devam edebilirler.

9. Sırt ağrılarına son: Visco Planet Oturma Minderi

Visco Planet Oturma Minderi, sırt ağrılarının hafiflemesini sağlıyor. Sadece büyükleriniz değil, kronik olarak sırt ağrısından mustarip herkes ürünü mutlaka denemeli. Hediye ettiğiniz kişi, her çeşit sandalyeye uyabilecek şekilde tasarlanan ergonomik minderi yanında taşıyabilir ve dilediği yerde kullanabilir. Minder, vücudun doğal hatlarına uyum sağlayarak şekillenir. Yıkanabilen fermuarlı kılıfı sayesinde kolayca temizlenir.

10. Biraz gevşeme zamanı: BUFFER U Şeklinde Ovmalı Yoğurmalı Ayarlanabilir Isıtmalı Masaj Yastığı

Değerli büyüklerinize alınabilecek ürünler listesini, onların konforunu oldukça artıracak bir ürünle kapatıyoruz: BUFFER U Şeklinde Ovmalı Yoğurmalı Ayarlanabilir Isıtmalı Masaj Yastığı. Üç fonksiyonlu ürün, yoğurma masajıyla kasları gevşetiyor, dolaşımı rahatlatıyor ve vücuttaki gerilimi azalıyor. Isıtmalı masaj yastığını boyun ve omuz ağrıları için kullanmak mümkün. Harika, değil mi?