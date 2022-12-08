HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

07.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıymetli büyüklerinize hediye arıyor ama bir türlü bulamıyor musunuz? O zaman bu liste tam size göre! Büyüklerimizin üstümüzdeki haklarını ödeyemeyiz elbette ama onları ne kadar sevdiğimizi ve düşündüğümüzü gösterebilecek hediyeler alabiliriz. İşte dijital çerçeveden masaj yastığına, robot süpürgeden pikaba onları mutlu edecek, kullanışlı ve kaliteli hediyeler önerileri!

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Teknoloji ilerliyor, nesiller arasındaki fark da giderek açılıyor. Hâliyle çok sevdiğimiz büyüklerimizin ihtiyaçlarına uygun hediye bulmak zorlaşıyor. Belki ailenizden birine, belki bir yakınınıza hediye almak istiyor ama uygun armağanı bir türlü bulamıyorsanız üzülmenize gerek yok! Büyüklerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan ve onların hayatını kolaylaştıracak ürünleri sizin için listeledik. Gelin, o ürünlere hep birlikte göz atalım!

1. Okuma tutkunlarına özel: PocketBook InkPad Color E-kitap Okuyucu

Adsız tasarım - 2022-12-07T171745.076

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaş ilerledikçe kitap okumak güçleşiyor. Küçücük yazıları görebilmek bazen gözlükle bile mümkün olamıyor. PocketBook InkPad Color E-kitap Okuyucu, tam da bu noktada büyüklerinizin imdadına yetişiyor. Üstelik tek elle kullanılabilecek kadar hafif. Kâğıda benzer ekranı, hızlıca sayfayı çeviren butonlarıyla gerçek kitap okumaya oldukça yakın bir deneyim sunuyor. Günün her saati istedikleri kitabı rahatlıkla okuyabilmelerini sağlayacak ürünü büyüklerinize hediye etmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

2. Evinde her daim yeşil bir köşe: iDOO Hidroponik Bitki Yetiştirme Sistemleri

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Evde çokça vakit geçiren büyüklerinize ev tipi bahçe hediye etmeye hazır mısınız? iDOO Hidroponik Bitki Yetiştirme Sistemleri, bitkilerin açık havada ihtiyacı olan ısı ve ışığı sağlıyor ve ev konforunda bitki yetiştirilmesine imkân tanıyor. Ayrıca zamanlayıcı ve su eksikliği alarmı sayesinde kullanıcıyı uyarıyor. Ürün sayesinde büyükleriniz evlerinde dört mevsim taze sebze bulundurabilecek!

Ürünü İncele

3. Bir paspastan çok daha fazlası: Sky Solutions Mutfak Paspası

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Mutfak tezgâhında biriken bulaşıkları kaldırmak artık kimsenin gözünü korkutmayacak. Sky Solutions Mutfak Paspası; diz, kas ve eklemlerdeki stresi azaltıyor. Bu sayede uzun süre ayakta durmanın sonucunda oluşabilecek ağrıları önleyebiliyor. Aynı zamanda ergonomik tasarımı sayesinde omurga basıncını azaltarak vücudun dik durmasını sağlıyor. Üç farklı rengiyle hemen her mutfağa uyum sağlıyor. Büyüklerinizin severek kullanacağı paspasa mutlaka göz atın!

Ürünü İncele

4. Nostaljik bir dokunuş: Lenco LS-500 Hi-Fi Bluetooth Pikap

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Eğer hediye alacağınız kişi bir müzik tutkunuysa Lenco LS-500 Hi-Fi Bluetooth Pikap, aradığınız armağan olabilir. Büyükleriniz kenara attığı, unuttuğu plakları yeniden dinlemeye başlayabilir. Çalınan her şarkı, sevgili büyüğünüzün geçmişe doğru bir yolculuk yapmasını sağlayacak. Notalara tutunmuş onca güzel anı, sizin sayenizde yeniden canlanacak. Üstelik kullanımı olukça kolay pikap, Bluetooth bağlantısına da izin veriyor!

Ürünü İncele

5. Arkasına yaslansın ve tertemiz bir evin tadını çıkarsın: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Siyah Akıllı Robot Süpürge

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Yaş ilerledikçe ev temizliği yapmak daha da zorlaşıyor. Eğer siz de büyüklerinizin ev temizliğini kolaylaştıracak bir ürün isterseniz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Siyah Akıllı Robot Süpürge'yi tercih edebilirsiniz. Cihaz, yüzeyleri hem süpürüyor hem siliyor. Evi tarayarak temizlik haritası çıkarabiliyor. Böylece temizlenmeyen alan bırakmıyor. Üstelik robotu akıllı cihazlarla kontrol etmek de mümkün!

Ürünü İncele

6. Küçücük yazılar kabusu olmasın: Troy T 28900 Büyüteç Okuma Lambası

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Okumayı ve öğrenmeyi hâlâ keyifle sürdüren büyüklerinizin hayatını kolaylaştıracak bir hediye seçeneğiyle karşınızdayız. Troy T 28900 Büyüteç Okuma Lambası; parlak LED ampulü sayesinde kitap, dergi, gazete, belge, harita ve ansiklopedi gibi eserlerdeki küçük yazıları okumak için oldukça uygun. Yazıları büyüten ürün, oldukça hafif ve küçük. Büyükleriniz, pratik bir şekilde her yere götürülebilen büyüteci çok sevecek!

Ürünü İncele

7. Özel anları ölümsüzleştirmek için: Kodak Dijital Resim Çerçevesi

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kodak'ın tasarladığı Kodak Dijital Resim Çerçevesi sayesinde onca yıla yayılan anıları tek bir yerde toplamak artık mümkün. Mesafeler ne olursa olsun, hediye edeceğiniz kişi artık sizi de sevdiklerini de hep yanında hissedebilecek! En güzel ve keyifli anlar, büyüklerinizin evinin başköşesinde yerini alacak. Üstelik dijital çerçeveyle müzik ve video oynatmak ve ürünü takvim olarak kullanmak da mümkün.

Ürünü İncele

8. Televizyonuna tüm dünyayı sığdırın: Xiaomi Mi TV Stick

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Xiaomi Mi TV Stick, normal televizyonların akıllı televizyon olmasını sağlayan mucizevi bir ürün. Kullanımı da oldukça kolay. Ürünü televizyonun USB girişine yerleştirdikten sonra internete bağlanmak yeterli. Cihaz sayesinde büyükleriniz internetin tüm olanaklarına sahip olabilir. İstediği uygulamaları yükleyebilir, dilediği diziyi, filmi ya da belgeseli izleyebilirler. Kolay kullanılan ürünü istediği zaman çıkararak televizyonu eski hâliyle kullanmaya devam edebilirler.

Ürünü İncele

9. Sırt ağrılarına son: Visco Planet Oturma Minderi

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Visco Planet Oturma Minderi, sırt ağrılarının hafiflemesini sağlıyor. Sadece büyükleriniz değil, kronik olarak sırt ağrısından mustarip herkes ürünü mutlaka denemeli. Hediye ettiğiniz kişi, her çeşit sandalyeye uyabilecek şekilde tasarlanan ergonomik minderi yanında taşıyabilir ve dilediği yerde kullanabilir. Minder, vücudun doğal hatlarına uyum sağlayarak şekillenir. Yıkanabilen fermuarlı kılıfı sayesinde kolayca temizlenir.

Ürünü İncele

10. Biraz gevşeme zamanı: BUFFER U Şeklinde Ovmalı Yoğurmalı Ayarlanabilir Isıtmalı Masaj Yastığı

Büyüklerinize hediye ederek onları mutlu edeceğiniz hediyelik ürün önerileri

Değerli büyüklerinize alınabilecek ürünler listesini, onların konforunu oldukça artıracak bir ürünle kapatıyoruz: BUFFER U Şeklinde Ovmalı Yoğurmalı Ayarlanabilir Isıtmalı Masaj Yastığı. Üç fonksiyonlu ürün, yoğurma masajıyla kasları gevşetiyor, dolaşımı rahatlatıyor ve vücuttaki gerilimi azalıyor. Isıtmalı masaj yastığını boyun ve omuz ağrıları için kullanmak mümkün. Harika, değil mi?

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
hediye anneye hediye

İş birliği İçerikleri

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Her bütçeye uygun 2022'nin en sevilen monitörlerini keşfetmek ister misiniz?

Her bütçeye uygun 2022'nin en sevilen monitörlerini keşfetmek ister misiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Tümünü Gör
Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Tümünü Gör
Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

Tümünü Gör

Benzer Hediye Rehberi İçerikleri

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Ne hediye alacağınıza karar veremiyorsanız bu önerilerimize bakmadan geçmeyin!

Ne hediye alacağınıza karar veremiyorsanız bu önerilerimize bakmadan geçmeyin!

Hediye hep başkalarına alınmaz ki biraz da kendinizi şımartın! İşte kendinize alabileceğiniz hediyeler

Hediye hep başkalarına alınmaz ki biraz da kendinizi şımartın! İşte kendinize alabileceğiniz hediyeler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Onu gören fotoğrafını çekip, satın almak istiyor! 'Milyar da verseler vermem'

Onu gören fotoğrafını çekip, satın almak istiyor!

Hakkari'de silahlı kavga! Esnaf kepenk kapattı

Hakkari'de silahlı kavga! Esnaf kepenk kapattı

'Dur' ihtarına uymadılar! Otomobil kontrolden çıkıp takla attı

'Dur' ihtarına uymadılar! Sonu hastanede bitti

Ekipler şaşkına döndü! Toprağından altından cephane çıktı

Toprağından altından cephane çıktı!

Kayseri'de camilere dadanmışlardı! Yakalandılar

Camilere dadanan hırsızlar yakalandı

Balıkesir’de aranan 62 şahsa gözaltı

Balıkesir’de aranan 62 şahsa gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.