HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

07.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji tutkunu yakınlarınızın gözlerinden kalpler çıkaracak, hem işlevsel hem kaliteli hediye önerisi arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Kulaklıktan hoparlöre, eşya bulucudan televizyon çubuğuna kadar uzanan teknolojik ürünlerle dolu bir liste ile karşınızdayız! Listelediğimiz teknolojik ürünler arasından en beğendiğinizi seçerek sevdiklerinize unutamayacakları, kullandıkça size teşekkür etmek isteyecekleri hediyeler vermenin tadını çıkarabilirsiniz.

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Teknolojinin gelişimini yakından takip eden aile bireyleriniz veya arkadaşlarınız varsa onlara verebileceğiniz en iyi hediye seçeneklerinden biri şüphesiz, yeni nesil teknolojilerle donatılan ürünler. Kullanışlı olmasının yanı sıra hayat kalitesini çok daha yukarıya taşıyarak aldığınız kişilerin hayatına pratiklik ve konfor katacak ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız gelin, yazımızın detaylarını beraber inceleyelim.

1. Eşyalarınız bir daha asla kaybolmayacak: Tile Mate Bluetooth Nesne Arama

Adsız tasarım - 2022-12-07T155345.954

Tile Mate Bluetooth Nesne Arama ürününü anahtarlığınıza, valizinize veya çantanıza takarak bütün eşyalarınızı kolayca bulabilirsiniz. Tile uygulamasını cep telefonunuza indirerek eşya bulucuyu hızla kullanmaya başlayabilirsiniz. 76 metreye kadar Bluetooth menzili bulunan cihaz, üç yıl boyunca kendi piliyle çalışabiliyor. Siz de ister seyahatlerinizde ister günlük hayatta kullanabileceğiniz ürünü, teknoloji düşkünü sevdiklerinize hediye ederek onların hayatlarına pratik bir dokunuş yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Aynı anda üç farklı cihazı şarj eder: Xiaomi Mi Ultra Compact Powerbank

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Xiaomi Mi Ultra Compact Powerbank aynı anda üç farklı cihazı şarj edebilir. 10000 mAh hızlı şarj desteği sunan cihaz, hızlı şarj edebilme yeteneğiyle ön plana çıkar. 200 gramlık kompakt tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınabilir. Telefonun yanı sıra kulaklık, akıllı bileklik gibi ürünlerin bataryaları için düşük akımlı şarjı da destekler. Cihaz, yakınlarınıza armağan edebileceğiniz işlevsel ve kaliteli hediye seçenekleri arasında yer alır.

Ürünü İncele

3. Dayanıklı pil ömrüyle: JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Taşınabilir JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör su ve toz geçirmez özelliğiyle havuzdan parka her yerde kullanılabilir. Yüksek ses kalitesi ve bas sistemine sahip cihaz, eşsiz oval şekli sayesinde elinize kolayca oturur. Yenilenen kanca dizaynıyla taşıma kolaylığı sağlayan ürünün piliyse on saate kadar dayanır. Göz alıcı renk ve tasarımıyla kalpleri çalacak hoparlör, hediye ettiğiniz herkesi çok mutlu edecek.

Ürünü İncele

4. Suya dayanıklı: Apple AirPods ve Lightning Şarj Kutusu

Adsız tasarım - 2022-12-07T155504.936

"Müzik dinlemekten asla vazgeçemem." diyenlerin favorisi olacak bir diğer ürün de Apple AirPods ve Lightning Şarj Kutusu​. Uzamsal ses teknolojisiyle ön plana çıkan kulaklık, altı saate kadar dinleme ve dört saate kadar konuşma süresi sunar. Suya dayanıklı tasarımı sayesinde yağmur altında veya sporda da rahatlıkla kullanılabilir. Siz de müzik tutkunu bir yakınınız için hediye arayışındaysanız aradığınız ürün tam karşınızda!

Ürünü İncele

5. Aktif bir sağlık takibi için: Samsung Galaxy Watch

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Samsung Galaxy Watch kullanıcılara ait yağ yüzdesi, kemik kas oranı, vücut sıvı miktarı ve benzeri gibi pek çok bilgiyi ölçer. Aynı zamanda EKG ve sağlık ölçümü de yaparak aktif bir sağlık takipçisi olarak kullanılabilir. Uyku sırasında, uykunun safhalarını tespit eder ve kapsamlı bir analiz gerçekleştirir. Zarif tasarımıyla da göz dolduran saat, birçok uygulamaya kesintisiz erişim sağlar.

Ürünü İncele

6. Rahat ve güvenli tasarım: Jabra Elite 85T Gerçek Kablosuz Kulaklık

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Jabra Elite 85T Gerçek Kablosuz Kulaklık, kulak yapısına en uygun, rahat ve güvenli formda tasarlanarak üretilir. MyFit, MySound ve MyControls sayesinde arama ve ekolayzer ayarları kişiselleştirilebilir. Gürültü engelleyici özelliğiyle dış ortamın sesini keser. Kulaklık, 25 saate kadar uzun pil ömrüyle uzun süre kesintisiz müzik dinleme ve telefonda konuşma imkânı tanır.

Ürünü İncele

7. Google Assistant ve Chromecat entegrasyonu: Realme 4K Smart TV Çubuğu

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Teknolojiyi yakından takip eden ancak akıllı bir televizyonu olmayan bir yakınınıza hediye almak istiyorsanız Realme 4K Smart TV çubuğu, aradığınız ürün olabilir. HDMI girişi olan herhangi bir televizyonu akıllı televizyona çeviren araç, küçük tasarımıyla televizyonun arkasında kalır ve görüntü kirliliği oluşturmaz. Cihaz, Google Assistant ve Chromecat entegrasyonu sayesinde sesli olarak da yönetilebilir.

Ürünü İncele

8. İki farklı dinleme modu: Beats Fit Pro Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Beats Fit Pro Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, iki farklı dinleme moduyla kullanıcılara hangi sesleri duymak istediklerini seçme olanağı tanır. Aktif gürültü önleme özelliği dış ortamdaki sesleri izleyerek ses çıkışını optimize eder. Kulaklık, yerine tam oturan kanat uçları sayesinde gün boyu konforlu bir müzik dinleme deneyimi yaşatır. Minimal tasarımıyla çok kolay bir şekilde taşınabilir.

Ürünü İncele

9. Bütün kıyafetlerinize uyum sağlar: Garmin Venu Sq Akıllı Saat

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Garmin Venu Sq Akıllı Saat, sade ve şık tasarımıyla günlük kombinlerin tamamlayıcısı olur. Sağlıktan egzersize kadar birçok uygulamanın kullanılmasına imkân tanır. IOS veya Android işletim sistemi fark etmeksizin bütün akıllı telefonlara uyum sağlar. Siz de teknoloji sever yakınlarınız için kaliteyi yüksek teknolojiyle harmanlayan bir hediye arayışındaysanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Kendi küçük, marifeti büyük: SoundLink Micro Bluetooth Hoparlör

Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kendi küçük, marifeti büyük SoundLink Micro Bluetooth Hoparlör'ün konforlu telefon konuşmaları için 9 metreye kadar menzili bulunur. Su geçirmez özellikli ürün, darbelere dayanıklı tasarımıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. Cihaz, uygulama üzerinden birden fazla cihazla bağlantı kurabilir. İster dışarıda ister içeride yüksek performansıyla kulakların pasını silen cihaz, sevdiklerinize vereceğiniz en unutulmaz hediyeler arasında yer almaya aday!

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
airpods akıllı saat hediye Kulaklık powerbank airpod bluetooth hoparlör kulak içi bluetooth kulaklık kulak içi kulaklık kulaklık bluetooth samsung galaxy watch

İş birliği İçerikleri

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Her bütçeye uygun 2022'nin en sevilen monitörlerini keşfetmek ister misiniz?

Her bütçeye uygun 2022'nin en sevilen monitörlerini keşfetmek ister misiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Tümünü Gör
Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavyeleri

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Tümünü Gör
Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

Tümünü Gör

Benzer Hediye Rehberi İçerikleri

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Ne hediye alacağınıza karar veremiyorsanız bu önerilerimize bakmadan geçmeyin!

Ne hediye alacağınıza karar veremiyorsanız bu önerilerimize bakmadan geçmeyin!

Hediye hep başkalarına alınmaz ki biraz da kendinizi şımartın! İşte kendinize alabileceğiniz hediyeler

Hediye hep başkalarına alınmaz ki biraz da kendinizi şımartın! İşte kendinize alabileceğiniz hediyeler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Google'dan devrim niteliğinde karar! Resmen değişiyor

Google'dan devrim niteliğinde karar! Resmen değişiyor

iPod'un tasarımcısıydı! Yeni cihazıyla herkesi şaşırtmayı başardı: Kredi kartı boyutunda, fiyatı ise...

iPod'un tasarımcısıydı! Yeni cihazıyla herkesi şaşırtmayı başardı

2022 senesinin en güçlü ve en iyi donanımlı laptopları ve markaları

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Beklenmedik karar! Katil robot planından 'U' dönüşü yaptılar

Sürpriz katil robot kararı!

İnternet alemi günlerdir ChatGPT'yi konuşuyor! Ödev bile yaptıran var: Farah Zeynep Abdullah'ın da dikkatini çekti

Günlerdir konuşuluyor! Onun da ilgisini çekti

Oyunlarda sizi öne çıkaracak 2022 yılının en iyi monitör tavsiyeleri

Her bütçeye uygun 2022'nin en sevilen monitörlerini keşfetmek ister misiniz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.