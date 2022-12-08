Teknoloji meraklısı yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Teknolojinin gelişimini yakından takip eden aile bireyleriniz veya arkadaşlarınız varsa onlara verebileceğiniz en iyi hediye seçeneklerinden biri şüphesiz, yeni nesil teknolojilerle donatılan ürünler. Kullanışlı olmasının yanı sıra hayat kalitesini çok daha yukarıya taşıyarak aldığınız kişilerin hayatına pratiklik ve konfor katacak ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız gelin, yazımızın detaylarını beraber inceleyelim.

1. Eşyalarınız bir daha asla kaybolmayacak: Tile Mate Bluetooth Nesne Arama

Tile Mate Bluetooth Nesne Arama ürününü anahtarlığınıza, valizinize veya çantanıza takarak bütün eşyalarınızı kolayca bulabilirsiniz. Tile uygulamasını cep telefonunuza indirerek eşya bulucuyu hızla kullanmaya başlayabilirsiniz. 76 metreye kadar Bluetooth menzili bulunan cihaz, üç yıl boyunca kendi piliyle çalışabiliyor. Siz de ister seyahatlerinizde ister günlük hayatta kullanabileceğiniz ürünü, teknoloji düşkünü sevdiklerinize hediye ederek onların hayatlarına pratik bir dokunuş yapabilirsiniz.

2. Aynı anda üç farklı cihazı şarj eder: Xiaomi Mi Ultra Compact Powerbank

Xiaomi Mi Ultra Compact Powerbank aynı anda üç farklı cihazı şarj edebilir. 10000 mAh hızlı şarj desteği sunan cihaz, hızlı şarj edebilme yeteneğiyle ön plana çıkar. 200 gramlık kompakt tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınabilir. Telefonun yanı sıra kulaklık, akıllı bileklik gibi ürünlerin bataryaları için düşük akımlı şarjı da destekler. Cihaz, yakınlarınıza armağan edebileceğiniz işlevsel ve kaliteli hediye seçenekleri arasında yer alır.

3. Dayanıklı pil ömrüyle: JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör

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Taşınabilir JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör su ve toz geçirmez özelliğiyle havuzdan parka her yerde kullanılabilir. Yüksek ses kalitesi ve bas sistemine sahip cihaz, eşsiz oval şekli sayesinde elinize kolayca oturur. Yenilenen kanca dizaynıyla taşıma kolaylığı sağlayan ürünün piliyse on saate kadar dayanır. Göz alıcı renk ve tasarımıyla kalpleri çalacak hoparlör, hediye ettiğiniz herkesi çok mutlu edecek.

4. Suya dayanıklı: Apple AirPods ve Lightning Şarj Kutusu

"Müzik dinlemekten asla vazgeçemem." diyenlerin favorisi olacak bir diğer ürün de Apple AirPods ve Lightning Şarj Kutusu​. Uzamsal ses teknolojisiyle ön plana çıkan kulaklık, altı saate kadar dinleme ve dört saate kadar konuşma süresi sunar. Suya dayanıklı tasarımı sayesinde yağmur altında veya sporda da rahatlıkla kullanılabilir. Siz de müzik tutkunu bir yakınınız için hediye arayışındaysanız aradığınız ürün tam karşınızda!

5. Aktif bir sağlık takibi için: Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch kullanıcılara ait yağ yüzdesi, kemik kas oranı, vücut sıvı miktarı ve benzeri gibi pek çok bilgiyi ölçer. Aynı zamanda EKG ve sağlık ölçümü de yaparak aktif bir sağlık takipçisi olarak kullanılabilir. Uyku sırasında, uykunun safhalarını tespit eder ve kapsamlı bir analiz gerçekleştirir. Zarif tasarımıyla da göz dolduran saat, birçok uygulamaya kesintisiz erişim sağlar.

6. Rahat ve güvenli tasarım: Jabra Elite 85T Gerçek Kablosuz Kulaklık

Jabra Elite 85T Gerçek Kablosuz Kulaklık, kulak yapısına en uygun, rahat ve güvenli formda tasarlanarak üretilir. MyFit, MySound ve MyControls sayesinde arama ve ekolayzer ayarları kişiselleştirilebilir. Gürültü engelleyici özelliğiyle dış ortamın sesini keser. Kulaklık, 25 saate kadar uzun pil ömrüyle uzun süre kesintisiz müzik dinleme ve telefonda konuşma imkânı tanır.

7. Google Assistant ve Chromecat entegrasyonu: Realme 4K Smart TV Çubuğu

Teknolojiyi yakından takip eden ancak akıllı bir televizyonu olmayan bir yakınınıza hediye almak istiyorsanız Realme 4K Smart TV çubuğu, aradığınız ürün olabilir. HDMI girişi olan herhangi bir televizyonu akıllı televizyona çeviren araç, küçük tasarımıyla televizyonun arkasında kalır ve görüntü kirliliği oluşturmaz. Cihaz, Google Assistant ve Chromecat entegrasyonu sayesinde sesli olarak da yönetilebilir.

8. İki farklı dinleme modu: Beats Fit Pro Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Beats Fit Pro Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, iki farklı dinleme moduyla kullanıcılara hangi sesleri duymak istediklerini seçme olanağı tanır. Aktif gürültü önleme özelliği dış ortamdaki sesleri izleyerek ses çıkışını optimize eder. Kulaklık, yerine tam oturan kanat uçları sayesinde gün boyu konforlu bir müzik dinleme deneyimi yaşatır. Minimal tasarımıyla çok kolay bir şekilde taşınabilir.

9. Bütün kıyafetlerinize uyum sağlar: Garmin Venu Sq Akıllı Saat

Garmin Venu Sq Akıllı Saat, sade ve şık tasarımıyla günlük kombinlerin tamamlayıcısı olur. Sağlıktan egzersize kadar birçok uygulamanın kullanılmasına imkân tanır. IOS veya Android işletim sistemi fark etmeksizin bütün akıllı telefonlara uyum sağlar. Siz de teknoloji sever yakınlarınız için kaliteyi yüksek teknolojiyle harmanlayan bir hediye arayışındaysanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

10. Kendi küçük, marifeti büyük: SoundLink Micro Bluetooth Hoparlör

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Kendi küçük, marifeti büyük SoundLink Micro Bluetooth Hoparlör'ün konforlu telefon konuşmaları için 9 metreye kadar menzili bulunur. Su geçirmez özellikli ürün, darbelere dayanıklı tasarımıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. Cihaz, uygulama üzerinden birden fazla cihazla bağlantı kurabilir. İster dışarıda ister içeride yüksek performansıyla kulakların pasını silen cihaz, sevdiklerinize vereceğiniz en unutulmaz hediyeler arasında yer almaya aday!