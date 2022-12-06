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Yılbaşında sevdiklerinizi mutlu edecek en orijinal hediyeler

05.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı yaklaşırken, aklınızı karıştıran hediye seçimini daha kolay hale getirmek için en orijinal hediye fikirlerini sizler için topladık. Yılbaşı için tercih edilebilecek en güzel hediyeleri keşfedin ve sevdiklerinize unutulmaz bir an yaşatın!

Yılbaşında sevdiklerinizi mutlu edecek en orijinal hediyeler

Yeni yıla az bir zaman kala hediye telaşı da başladı. Yılbaşında sevdiklerinize unutulmaz bir hediye vermek istiyor ancak hediye seçimi konusunda kararsız kalıyor olabilirsiniz. Yalnız değilsiniz! Sizin için en orijinal hediye fikirlerini topladık. İşte sevdiklerinizin bayılacağı o hediyeler!

1. Zamansız bir hediye arayanlara: Handicrafts Home Fotoğraf Resim Çerçevesi

Adsız tasarım - 2022-12-05T162016.034

Sevdiklerimize unutamayacakları bir hediye vermek istediğimizde akla ilk gelen, kişiye özel hediyeler oluyor. Kişiye özel hediye seçiminde, karşımızdaki kişinin zevki ve ilgi alanlarının dikkate alınması gerekiyor. Ancak riske girmek istemiyor ve hem kişiye özel hem zamansız hem de beğenilmeme ihtimalinin olmayacağı bir hediye arıyorsanız Handicrafts Home Fotoğraf Resim Çerçevesi tam size göre! Bu el yapımı ürüne hediye edeceğiniz kişinin fotoğrafını ekleyebilir, ona unutulmaz bir hediye verebilirsiniz.

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2. Biraz da nostalji: AIOR Kendin Yap El Yapımı Retro Hatıra Defteri

Adsız tasarım - 2022-12-05T162042.259

Sevdiklerinize hoş bir nostalji yaşatmaya ne dersiniz? Hatıra defterini bilmeyen yoktur, sevdiklerimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizi, anılarımızı yazdığımız; sıcacık hissettiren, duygu yüklü o defterler... Yeni yılda geçmişi hatırlatacak AIOR Kendin Yap El Yapımı Retro Hatıra Defteri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bizden söylemesi, bu hediyeyi gören herkes bayılacak.

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3. Negatif enerjiye son: Hari Darshann Sandal Ağacı Çubuk Tütsü

Adsız tasarım - 2022-12-05T162114.495

Hem özgün hem de uygun fiyatlı bir hediye arıyorsanız Hari Darshann Sandal Ağacı Çubuk Tütsü'yü hemen sepetinize ekleyebilirsiniz. Çok satılan ürünler arasında yer alan bu ürün, sandal ağacının güçlü ve karakteristik kokusuyla kişinin enerjisini yükseltir, yaşam alanlarındaki negatif enerjiyi yok eder, ferahlama ve dinginlik sağlar. Hediye edeceğiniz kişinin bu ürüne bayılacağınızdan şüpheniz olmasın.

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4. Özel bir hediye arayanlara: Anbiwangluo Da Vinci Kod Mini Cryptex Bulmaca

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Sıradan hediyelerden hoşlanmayanlar buraya! Çok beğeneceğiz bir öneriyle karşınızdayız: Anbiwangluo Da Vinci Kod Mini Cryptex Bulmaca. Hediye vereceğiniz kişiyi ne kadar önemsediğinizi hatırlatacak bu özel ürün, şık ve ilgi çekici tasarımıyla öne çıkıyor. Peki ürün nasıl çalışıyor? Şifresi ILOVEU olan ürünün iç haznesine ulaşıyor ve içine arzunuza göre bir yüzük, mektup, kolye koyuyorsunuz. Ardından sevdiğiniz kişiye şifrenin çözülmesi noktasında ipuçlarıyla yardımcı oluyorsunuz. Dilerseniz şifreyi değiştirebilirsiniz. Şifre çözüldüğünde ürünün kilidi açılıyor ve sevdiğiniz kişi hediyesiyle başbaşa kalıyor. Kulağa hoş geliyor değil mi?

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5. Kitap kurdu sevdikleriniz için: Toirxarn Metal Tüy Kitap Ayracı

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Kitap kurdu sevdiklerinize harika bir yeni yıl hediyesi vermek ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise Toirxarn Metal Tüy Kitap Ayracı'nı mutlaka incelemelisiniz. Saf bakırdan üretilen kuş tüyü şeklindeki zarif kitap ayracı tamamen el yapımı. Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bir kraft karton kutuda güzelce paketlenerek elinize ulaşan ürünü ailenize, ofisteki, okuldaki arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz.

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6. Hoş ve zarif: Zonsuse Sevimli Uzay Seramik Kupa

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Hoş ve zarif tasarımıyla öne çıkan Zonsuse Sevimli Uzay Seramik Kupa, yüksek kalite seramik malzemeden üretilir. Yaklaşık 400 ml kapasitesi ile içeceklerin keyifle içilmesini sağlar. Hem sıcak hem soğuk içecekler için uygun olan kupa, evde ve ofiste kullanım için idealdir. Aileniz, arkadaşlarınız, meslektaşlarınız için harika bir yeni yıl hediyesi olacak bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

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7. Çocukları da unutmadık: LED Işıklı Bluetooth Kedi Kulaklık

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Çocuklar için yeni yıl hediyesi arayışındaysanız, LED Işıklı Bluetooth Kedi Kulaklık'ın çok sevimli bir hediye olacağını söyleyelim. Açıktan koyuya dört farklı rengiyle hem erkek hem de kız çocuklarının kullanımına uygun olan bu kulaklıklar, yüksek malzeme kalitesi ve güçlü sesiyle öne çıkıyor. Hoş tasarımı ve kulak kısmındaki led ışıkları ürüne özgün bir hava katarken çocukların da gönlünü fethediyor.

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